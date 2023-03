Philipsen lovend over Van der Poel na eerste zege in 2023: “Hij was zo sterk”

Alpecin-Deceuninck kan de nul van de tabellen vegen: Jasper Philipsen schoot vanmiddag raak in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. Hij werd gelanceerd door Mathieu van der Poel en kon eigenlijk niet meer verliezen. “Ik hoefde er geen lange sprint van te maken, want mijn lead-out was zo sterk”, lacht Philipsen na afloop.

“Het is altijd mooi om te winnen, zeker na een sterke prestatie van de ploeg zoals vandaag. Op deze manier winnen is nóg mooier”, benadrukt Philipsen het werk van Alpecin-Deceuninck. Voor het Belgische WorldTeam is het echter pas de eerste zege van 2023. “De start van het seizoen liep niet zoals gehoopt voor de ploeg, maar het is nog vroeg. Ik weet dat we gewoon rustig moeten blijven en dan gaan, zoals de laatste jaren, de zeges komen.”

Overigens was het nog geen uitgemaakte zaak dat het een massasprint ging worden, want ruim tien kilometer voor de meet trok Jumbo-Visma het in waaiers. “Gianni Vermeersch vertelde al dat het mogelijk was in de laatste elf kilometer”, zegt hij. “Ik zag het niet gebeuren, maar Jumbo-Visma was heel sterk. Ik zat zelf te ver weg, maar kon het wiel van Ganna pakken. Hij wist de sprong te maken, maar uiteindelijk kwam alles samen en werd het zoals verwacht een massasprint.”

Lees meer: Jasper Philipsen wint in Tirreno-Adriatico na sterke lead-out Mathieu van der Poel