Jasper Philipsen wint in Tirreno-Adriatico na sterke lead-out Mathieu van der Poel

De derde etappe van Tirreno-Adriatico 2023 is gewonnen door Jasper Philipsen. Na een lange etappe van 216 kilometer, die in de slotfase nog werd opgeschud door een waaierpoging van Jumbo-Visma, was hij in Foligno de snelste sprinter. Philipsen kreeg een uitstekende lead-out van Mathieu van der Poel en zorgde daarmee voor de eerste zege van Alpecin-Deceuninck van dit jaar.

De vroege vlucht bestond uit vier renners. EOLO-Kometa stuurde de broers Mattia Bais en Davide Bais in de aanval, terwijl Corratec bergtruidrager Stefano Gandin en Alessandro Iacchi vooruit had. Op de lange Passo del Lume Spento wisten de Bais-broers echter hun medevluchters overboord te gooien. Davide aaste namelijk op de bergtrui van Gandin en moest hem daardoor achterlaten.

‘Bais Brothers’ op pad

Bais en Bais wisten hun voorsprong op Gandin en Iacchi steeds verder uit te bouwen. Davide Bais pakte zo op Lume Spento en de La Foce-klim de maximale punten, waardoor hij zich de nieuwe drager van de bergtrui mag noemen. In de heuvelzone rondom La Foce werden Gandin en Iacchi vervolgens ingerekend door het peloton.

Daar reden sprintersploegen Alpecin-Deceuninck, Soudal Quick-Step en Jayco AlUla de hele dag op kop. Zij lieten de ‘Bais Brothers’ nog wat zwemmen, maar grepen ze 70 kilometer voor de meet toch in de kraag. Daarna volgden heel wat kilometers waarin het peloton tempo maakten en alle ploegen zich positioneerden.

Onverwachte waaier in de finale

Jumbo-Visma trok het peloton ruim 10 kilometer voor de finish op een lint, omdat de wind daar gunstig stond. Er ontstonden meerdere groepjes en Jumbo-Visma was bij de pinken met Wout van Aert, Primoz Roglic, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Tiesj Benoot. Maar een kleine twintig renners konden volgen.

Onder meer Julian Alaphilippe, Filippo Ganna, Lennard Kämna, Magnus Sheffield, Jasper Philipsen, Ben O’Connor, Biniam Girmay en Adam Yates schoven mee. De mannen van Jumbo-Visma bleven op kop rijden, maar niet meer vol gas. Daardoor kon een groepje met Mathieu van der Poel de sprong maken, maar vier kilometer voor de meet volgde een hergroepering.

IJzersterke Van der Poel helpt Philipsen

Het was Soudal Quick-Step dat de sprint voor Fabio Jakobsen wilde voorbereiden. De ritwinnaar van dinsdag schoof vlak voor de slotkilometer op, terwijl Philipsen met Van der Poel goed van voren zat. Het duo van Alpecin-Deceuninck nam in laatste 500 meter de kop over, waarna Van der Poel er een indrukwekkende lead-out uitperste. Hij zette Philipsen in de laatste 150 meter af, waarna het voor de Belg een koud kunstje was om het af te ronden.

Phil Bauhaus eindigde in het wiel van Philipsen als tweede, voor Biniam Girmay en Matteo Moschetti. Simone Consonni werd vijfde en Wout van Aert zesde. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen konden niet voluit sprinten en deden niet mee om de ereplaatsen. De leiderstrui blijft in handen van Filippo Ganna.