woensdag 20 maart 2024 om 13:41

Jasper Philipsen in topvorm: “Leef nog op kleine wolk na zege in Milaan-San Remo”

Jasper Philipsen staat – vier dagen na zijn zege in Milaan-San Remo – weer aan de start van een wielerkoers. In de Classic Brugge-De Panne hoopt de renner van Alpecin-Deceuninck de winnende lijn door te trekken. “Ik kijk er wel naar uit om een sprintje te rijden”, tekent Sporza op uit de mond van Philipsen.

De 26-jarige sprinttroef van Alpecin-Deceuninck heeft enkele dagen kunnen genieten van zijn zege in La Primavera. “Milaan-San Remo is zeker een heel mooie wedstrijd om te winnen. Het is een droom die uitkomt. Ik leef misschien nog op een kleine wolk, maar vandaag is er weer koers. We hebben het relatief rustig gehouden met het oog op de wedstrijden die komen.”

Te beginnen met de Classic Brugge-De Panne, de koers die Philipsen vorig jaar nog wist te winnen. Dat was toen echter wel in totaal andere weersomstandigheden. “Vandaag verwacht ik een iets rustigere wedstrijd, maar dat is in principe niet slecht voor wat zondag nog komt”, doelt de ‘Vlam van Ham’ op Gent-Wevelgem.

Philipsen maakt zich dan ook op voor een sprintclash met mannen als Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en Arvid de Kleijn. “Een sprint lijkt me onvermijdelijk en dat is zeker iets wat we goed kunnen. We komen met een sterke ploeg aan de start. Ik kijk ernaar uit om een sprintje te rijden.”

“Dit is een koers van WorldTour-niveau. Het lijkt een beetje op de Scheldeprijs, maar deze staat nog iets hoger aangeschreven omdat het een categorie hoger is. Veel snelle jongens zijn gemotiveerd om vandaag te winnen.”