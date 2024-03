Youri Coudron • maandag 18 maart 2024 om 08:30 maandag 18 maart 2024 om 08:30

Voorbeschouwing Classic Brugge-De Panne 2024 – Strijd tussen de snelste mannen ter wereld

Woensdag 20 maart wordt in West-Vlaanderen de Classic Brugge-De Panne verreden. Op de erelijst van de wedstrijd pronken veel sprinters van het hoogste niveau en dit jaar zou daar zomaar weer een spurtbom aan toegevoegd kunnen worden. Het deelnemersveld is indrukwekkend met onder meer Tim Merlier, Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Sam Welsford en Dylan Groenewegen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Classic Brugge-De Panne

2023: Jasper Philipsen

2022: Tim Merlier

2021: Sam Bennett

2020: Yves Lampaert

2019: Dylan Groenewegen

2018: Elia Viviani

2017: Philippe Gilbert

2016: Lieuwe Westra

2015: Alexander Kristoff

2014: Guillaume Van Keirsbulck

Laatste editie



Uitslag Classic Brugge-De Panne 2023

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in 4h38m52

2. Olav Kooij (Jumbo-Visma) z.t.

3. Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) z.t.

4. Frederik Frison (Lotto Dstny) + 1s

5. Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) + 21s

Parcours

De Classic Brugge-De Panne is zonder twijfel een koers voor sprinters. Dat zie je ook aan het profiel van de wedstrijd, die is namelijk nagenoeg biljartvlak. Net zoals de vorige jaren zit de passage over de Kemmelberg er niet meer in. Het belangrijkste punt is ongetwijfeld de passage door de Moeren, waar de koers kan ontploffen.

Brugge is de startplaats woensdag. De renners starten in de West-Vlaamse stad voor een tocht van 198,9 kilometer. Een flinke afstand met andere woorden. In het eerste deel gaat het voornamelijk in zuidwestelijke richting. Dorpjes zoals Zedelgem, Aartrijke, Ichtegem, Koekelare, Zevekote en Nieuwpoort krijgen hun passages, alvorens het plaatselijke rondje in en rond De Panne aan de beurt is.

Het lokale rondje is met 43,9 kilometer vier kilometer korter dan vorig jaar. Het zuidoostelijke deel is dit jaar namelijk ietwat ingekort. De plaatselijke omloop moet drie keer afgewerkt worden. Vanuit de aankomstlijn in De Panne gaat het langs Koksijde en Oostduinkerke richting Veurne, waarna de gevreesde poldervlakte van de Moeren wacht.

Daar kunnen de waaierspecialisten de koers openbreken. Dit is dus de plaats waar de sprinters attent moeten zijn. Na de Moeren rijdt het peloton langs onder andere Plopsaland richting Adinkerke. De finish ligt op de Zeelaan, waar de winnaar van de 48e editie bekend zal worden.

Woensdag 20 maart: Brugge – De Panne (198,9 km)

Officiële start: 12.50 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.40 uur

Favorieten

Het deelnemersveld van de Classic Brugge-De Panne was vorig jaar al indrukwekkend, maar ook dit jaar is de startlijst zeker niet verkeerd. Veel goede sprinters weten de weg richting West-Vlaanderen te vinden. In totaal zien we 22 teams aan het vertrek, waarvan zestien ploegen van het hoogste niveau. Visma | Lease a Bike staat niet aan de start in Brugge. De nummer twee van vorig jaar, Olav Kooij, is er dus niet bij.

De winnaar van vorig jaar is er wel! Jasper Philipsen zal zijn titel gaan verdedigen en hij is in deze missie zeker niet kansloos. Waar het Vlaamse openingsweekend geen sprankelende resultaten opleverde, schoot de Vlam van Ham later wel raak in de Tirreno-Adriatico. Op overtuigende wijze wist hij in rit twee de concurrentie achter zich te houden. Afgelopen week voegde hij op indrukwekkende wijze daar ook zijn eerste monument aan toe. Na 288 kilometer was hij in Milaan-San Remo iedereen de baas. Zowel met de sprintbenen als de koershardheid voor een bikkelharde editie in De Panne zit het dus wel goed.

Voor Tim Merlier kunnen we het profiel van Jasper Philipsen nagenoeg kopiëren. De Belg is pijlsnel, schroomt het zware werk in de voorjaarsklassiekers niet én steekt in goede vorm. Wat heet, de sprinter van Soudal Quick-Step was in 2024 al zes keer de snelste. In de Tirreno-Adriatico lukte het dan nét niet voor Merlier. In de tweede rit moest hij zijn meerdere erkennen in de eerdergenoemde Philipsen, maar in Nokere Koerse was Merlier zijn concurrent dan weer de baas. Krijgen we in De Panne weer een tweestrijd tussen deze Belgen?

Achter deze twee favorieten komt een pak met rappe mannen, die op een goede dag absoluut kans maken op de overwinning. We beginnen met twee Nederlanders. Zo is Arvid de Kleijn tot nu toe wellicht de sprintrevelatie van 2024. De 29-jarige spurter in dienst van het Zwitserse Tudor rijgt goede klasseringen aaneen. Bij vier van de overwinningen van Tim Merlier in 2024, was het De Kleijn die als tweede over de streep kwam. Met de Belg heeft hij dus nog wel een appeltje te schillen. In Parijs-Nice was het dan wél zijn tijd. Hij klopte mannen als Mads Pedersen en Dylan Groenewegen en stak de handen in de lucht.

Laatstgenoemde is namens Jayco AlUla in West-Vlaanderen de vooruitgeschoven pion. Dylan Groenewegen eindigde dit seizoen in de AlUla Tour, Parijs-Nice en in de Classic Bredene Koksijde al eens op het podium, maar wist alleen in zijn eerste koers van het seizoen, de Clàssica Valenciana, de winst te grijpen. De Leeuw van Amsterdam is hongerig naar meer en zal zijn prestatie van 2019 willen evenaren. De komst van sprintconcurrent Caleb Ewan zorgt er namelijk voor dat zijn status als ‘dé sprinter van de ploeg’ niet langer onbetwist is.

Nu we toch in de vijver van de Lage Landen aan het vissen zijn, kunnen we nog wat namen uitlichten. Ook Gerben Thijssen maakt zijn opwachting in de Vlaamse sprintklassieker. De 25-jarige sprinter van Intermarché-Wanty heeft al twee overwinningen op zijn naam staan in 2024. De openingsrit in de Volta ao Algarve en de Trofeo Palma pronken op zijn palmares. In Kuurne-Brussel-Kuurne maakte een vroege val echter korte metten met zijn kansen en ook in Parijs-Nice wilde het voor de Belg niet zo vlotten. In Koksijde sprintte hij weer als vanouds naar het podium. Heeft hij zich genoeg herpakt om ook op het podium te eindigen in De Panne?

‘Herpakken’. Dat is iets waar Fabio Jakobsen ook op jacht naar zal zijn. De Nederlandse topsprinter werd deze winter met grote verwachtingen naar Team dsm-firmenich PostNL gehaald, maar het wil bij de nieuwe formatie nog niet vlotten voor Jakobsen. Slechts vier keer eindigde hij dit jaar in de top-10 van een rit, waarvan één notering bij de beste drie. Die tweede plek haalde hij in Nokere Koerse, waar hij voor Jasper Philipsen wist te eindigen. Normaal gesproken is Jakobsen hier één van de grote favorieten, dus uitvlakken doen we hem zeker niet. Voor zijn ploeg en hemzelf is het te hopen dat in De Panne de weg naar boven wordt gevonden.

Genoeg renners uit de Lage Landen. Ook landen als Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Australië hebben een potentiële winnaar aan de start. Zo schuift BORA-hansgrohe Sam Welsford naar voren. De Australiër betoverde het eigen publiek aan het begin van het seizoen door in de Tour Down Under liefst driemaal naar een ritzege te sprinten. Snel is de 28-jarige Welsford dus zeker. En dan heeft de ploeg ook nog Jordi Meeus achter de hand. De Belg zal hopen in een zware koers stiekem voor eigen kans te kunnen gaan.

Bij Israel-Premier Tech zit de formatie in eenzelfde situatie. De ploeg kan deze woensdag namelijk ook wedden op twee paarden. Zowel Hugo Hofstetter als Pascal Ackermann verschijnen aan de start in Brugge. Waar de eerstgenoemde in een zware koers zich beter staande kan houden, lijkt Ackermann te winnen wat betreft pure sprintsnelheid. Dit liet de 30-jarige Duitser in 2018 en 2021 ook al zien toen hij respectievelijk tweede en derde werd. Vlak de goedlachse Ackermann dus niet uit.

Bij Arkéa-B&B Hotels lijkt er op basis van het verleden één echte kopman in koers: Arnaud Démare. De 32-jarige Fransman is niet vies van het klassieke voorjaar en heeft een machtige sprint in de benen, maar zijn hoogtijdagen lijken wel achter hem te liggen. Tot dusver moet de sprintkopman van de Franse formatie het in 2024 doen met ‘slechts’ enkele noteringen in de top-10. Wat dat betreft kunnen we meer verwachten van ploegmaat Luca Mozzato. De 26-jarige naam wist in Koksijde wél naar de zege te sprinten. En dan heeft de formatie ook nog David Dekker in de gelederen.

We besluiten onze lijst der favorieten met de 21-jarige Laurence Pithie. De Nieuw-Zeelander in dienst van Groupama-FDJ is bezig aan een uitstekende start van 2024. Een kleine opsomming: winst in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, driemaal top-5 in de Tour Down Under én twee keer in de top-3 in Parijs-Nice. In de laatstgenoemde koers hield Pithie zich staande tussen mannen als Olav Kooij of Mads Pedersen én hield hij enkele mannen achter zich die hij in De Panne ook aan de start zal zien staan.

Zoals al werd aangegeven, is het deelnemersveld wederom sterk in de breedte in de Classic Brugge-De Panne. Zo kunnen we geen sterren geven aan sprinters als Stanisław Aniołkowski (Cofidis), Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Matteo Moschetti (Q36.5), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Max Walscheid (Jayco AlUla), Milan Menten, Lionel Taminiaux (Lotto Dtsny), Fernando Gaviria (Movistar), Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Simone Consonni (Lidl-Trek) en Nils Eekhoff (dsm-firmenich PostNL).

De verwachting is natuurlijk dat er in De Panne zal gesprint worden voor de zege. Mocht dat toch niet gebeuren, zien we ook nog een aantal favorieten. Zo is het dan uitkijken naar Anthony Turgis (TotalEnergies), Frederik Frison (Q36.5), Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Nico Denz (BORA-hansgrohe), John Degenkolb (dsm-firmenich PostNL), Laurenz Rex (Intermarché-Wanty), Nils Politt, Mikkel Bjerg en António Morgado (UAE Emirates).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Tim Merlier, Arvid de Kleijn

** Dylan Groenewegen, Sam Welsford, Gerben Thijssen

* Luca Mozzato, Fabio Jakobsen, Laurence Pithie, Pascal Ackermann

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het zal woensdag een typische voorjaarsdag zijn. Dat betekent: temperaturen tussen de 12 à 15 graden Celsius, hier en daar wat zon en toch ook kans op regen. Al zal dat met name in de ochtend zijn. De wint komt met een kracht van 2 Beaufort uit het zuidwesten.

De Classic Brugge-De Panne is live te volgen in België en Nederland. Sporza, op VRT1, zal de koers uitzenden vanaf 15.00 uur. Eurosport 1 begint hun uitzending ook om 15.00 uur. Daarnaast kun je ook online via Eurosport.nl/Discovery+ kijken.