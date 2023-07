Philipsen wint ook zonder hulp van Van der Poel: “Maar met hem is het gemakkelijker”

Jasper Philipsen is deze Tour de France quasi onverslaanbaar in de massasprints. Woensdag boekte de sprinter van Alpecin-Deceuninck alweer zijn vierde ritzege van de ronde. “Het is een ongelofelijk Tour tot nu toe”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik kan niet beseffen hoe goed het allemaal gaat”, vervolgde Philipsen. “Ik ben supertrots en heel blij met mijn vorm. Om zonder problemen in de finale te komen, is al een grote uitdaging. Het is ons nu al vier keer gelukt. Ik ben daar superblij mee.”

Bij de vorige drie ritoverwinningen kreeg Philipsen een lead-out van Mathieu van der Poel, maar de Nederlander is niet helemaal fit en trok dit keer de sprint dus niet aan. “Ik kan dus ook winnen zonder hem”, zei de Vlam van Ham met een lach. “Maar hij maakt het gemakkelijker natuurlijk. Ik moest nu het juiste wiel wat zoeken en de ruimte vinden. Er is altijd het gevaar te vallen. Ik was blij dat ik het juiste wiel kon vinden, die van Groenewegen, en dat hij vroeg aan ging. Ik kon er op het einde overheen komen.”

Zit er nog meer in het vat voor Philipsen? Ik zie nog drie sprintkansen, maar er zullen ook jongens voor een kopgroep willen”, aldus de 25-jarige renner, die vandaag weer goede zaken deed voor het puntenklassement. Door zijn zege zit het groen nog wat steviger om zijn schouders. “Het is een perfecte dag voor het groen. Ik sla nu een gat, dat geeft me wat extra comfort voor de Alpen.”

