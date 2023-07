Philipsen is moe na de Alpen: “Sprint loopt op, maar normaal moet dat te doen zijn”

Video

Jasper Philipsen heeft al vier ritzeges op zak, maar zijn honger is zeker nog niet gestild. De Belg van Alpecin-Deceuninck krijgt vandaag een misschien wel uitgelezen kans om voor een vijfde keer te winnen. “Al zal het niet makkelijk worden”, blikt de groenetruidrager vooruit.

Voor de overgebleven sprinters is dit één van de twee kansen in de slotweek van de Tour de France. In de rit naar Bourg-en-Bresse mogen zij de Alpen links laten liggen. Slechts twee beklimmingen van de vierde categorie staan tussen hen en een mogelijke sprintzege. En toch is Philipsen op zijn hoede. “Veel ploegen zijn ook gebaat bij een ontsnapping. Het zal kantje boord worden.”

De vraag is of de sprintersteams in staat zijn om de boel nog te controleren, zo laat in de derde week en na enkele zware Alpenritten. “Ik hoop natuurlijk op een sprintscenario. Hopelijk zijn de renners moe van de bergen van de afgelopen dagen. Ik ben zelf ook wel moe. Ik denk dat iedereen dat is.”

Mocht de rit uitdraaien op een (massa)sprint, dan is een goede timing van levensbelang. De aankomst in Bourg-en-Bresse loopt namelijk licht omhoog. “Al is het niet te vergelijken met Limoges. Hier loopt de laatste 250 meter op, maar je komt ook met veel snelheid aan. Het is licht oplopend, maar normaal niks speciaals”, aldus Philipsen.