vrijdag 15 september 2023 om 16:21

Jasper Philipsen boekt nipte zege: “Voor hetzelfde geld wint Dylan of Fabio”

Jasper Philipsen won vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen. In de massasprint versloeg hij niet de minsten: Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Het was echter nipt, erkende Philipsen na afloop.

“Er is hier altijd een sterk sprintersveld”, zei de Vlam van Ham in het flashinterview. “En er zijn nauwelijks hoogtemeters in het parcours, dus het eindigt hier bijna altijd in een massasprint. Het was een rustige dag met een aangekondigde massasprint.”

Nipt

In die aangekondigde massasprint rekende Philipsen dus af met Groenewegen en Jakobsen, al was het verschil niet groeide. “Ik voelde dat Dylan snel opkwam en Fabio deed ook een heel sterke sprint. Het was heel nipt. Voor hetzelfde geld wint Dylan of Fabio, maar ik ben heel blij dat ik aan het langste eind trek.”

De sprinter van Alpecin-Deceuninck is nog niet uitgeblust. “Ik kom net terug van Tenerife, waar ik wel goed heb kunnen fietsen. Ik heb niet stilgezet. Ik hoop nog een aantal overwinningen te kunnen pakken en het seizoen heel positief af te sluiten”, aldus Philipsen, die überhaupt al een goed seizoen kent. “Ik doe het beste seizoen van mijn carrière. Ik hoop deze lijn te kunnen doortrekken. Zeker ook naar volgend jaar.”

Lead-out

Tot slot vertelde Philipsen ook nog hoe hij de sprint had beleefd. “De ploeg weet inmiddels wat ze moet doen. Ik heb Ramon Sinkeldam als ervaren lead-out, Jonas Rickaert was er ook bij. Zij hebben mij perfect afgezet, zodat ik mijn sprint kon rijden. Ik zat in Jakobsen zijn wiel. Het was wind mee, dus ik ben blij dat ik op beensnelheid kon winnen.”