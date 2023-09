vrijdag 15 september 2023 om 16:10

Philipsen klopt Groenewegen en Jakobsen in het Kampioenschap van Vlaanderen

Het Kampioenschap van Vlaanderen is op naam gekomen van Jasper Philipsen. De Belg was na ruim 165 kilometer de snelste in een massasprint. Dylan Groenewegen werd tweede, Fabio Jakobsen derde.

In het Kampioenschap van Vlaanderen, dat ook wel bekendstaat als Koolskamp Koers, reden de renners dit jaar elf rondjes van 14,5 kilometer rondom Koolskamp. De verwachting was dat de wedstrijd zou eindigen in een massasprint. Met onder meer Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen stonden er dan ook de nodige snelle mannen aan het vertrek.

Vier vluchters

Voordat de sprinters aan zet waren, zagen we een traditionele vroege vlucht. Gijs Van Hoecke (Human Powered Health), Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex) en Fabio Christen (Q36.5) kozen al vroeg het hazenpad en kregen een voorsprong van bijna anderhalve minuut. Vervolgens bracht het peloton – met Alpecin-Deceuninck, Jayco AlUla, Soudal Quick-Step en Bolton Equities Black Spoke voorop – het verschil terug tot een minuut en die situatie bleef lang gehandhaafd.

Richting de finale kwam er een versnelling in het pak, maar men liet de laatste drie koplopers nog een tijdje zwemmen. Van Hoecke, Verhofstadt en Christen werden teruggepakt op vijftien kilometer van de streep. Kort daarna was er een behoorlijk grote valpartij, maar alle renners konden hun weg vervolgen en weer aansluiten bij het pak. We konden ons opmaken voor een massasprint.

In die sprint ging Fabio Jakobsen van ver aan. De Europees kampioen leek het te halen, maar in de laatste meters kwamen Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen nog naast hem. En niet alleen naast hem, maar er voorbij. Na enkele minuten kwam namelijk de bevestiging dat Philipsen had gewonnen en Groenewegen tweede was geworden. De derde plaats was voor Jakobsen.