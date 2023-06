Philipsen is duidelijk: “Focus in Baloise Belgium Tour ligt niet zozeer op klassement”

Jasper Philipsen hoopt in de Baloise Belgium Tour (14-18 juni) nog eens zijn sprintbenen te testen voor de aanstaande Tour de France. De rappe man van Alpecin-Deceuninck kijkt dan ook niet zozeer naar het algemeen klassement, ook al omdat de ploeg met Mathieu van der Poel al een kandidaat-eindwinnaar in huis heeft.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Voor mij persoonlijk gaat deze week de focus op de sprints liggen en niet zozeer het eindklassement”, is Philipsen duidelijk in gesprek met Het Nieuwsblad. “Met het oog op de Tour is het goed om alles op punt te stellen. We staan hier aan de start met de sprinttrein die in principe naar de Tour trekt. Ramon Sinkeldam is hier, Jonas Rickaert is hier en Mathieu Van der Poel fungeert een beetje als joker.”

“Dat zijn normaal gezien de mannen die het voor mij in de Tour zullen doen. Op dat gebied hebben we echt wel een sterke ploeg en hebben we meer luxe dan vorig jaar”, aldus Philipsen, die het de komende dagen in de sprints zal moeten opnemen tegen onder meer Fabio Jakobsen en Caleb Ewan, renners die hij ook in de Ronde van Frankrijk weer zal tegenkomen. “Ik denk dat als je wint , je altijd een mentaal voordeel hebt. Al kan dat zondag al omgedraaid zijn.”

De ‘Vlam van Ham’ mikt toch vooral op de slotrit van zondag, met finish aan het welbekende Atomium in Brussel. “Die aankomst daar geeft een beetje een Champs-Élysées-gevoel. Dat is een mooie rit met de mooiste huldiging, maar het is ook de laatste mentale winst die je kunt behalen tegenover je rechtstreekse concurrenten. Zoiets blijft ook bij.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Baloise Belgium Tour 2023 – Mathieu van der Poel tegen de rest

Philipsen schuift Van der Poel naar voren: “Heeft wat gewerkt aan zijn tijdrit”

Philipsen richt zich dus vooral op de sprints, en niet zozeer op het algemeen klassement. Mathieu van der Poel is binnen Alpecin-Deceuninck de man die de klassementshonneurs zal waarnemen. “Mathieu heeft wat gewerkt aan zijn tijdrit en de Ardennenrit ligt hem ook iets beter. Ik kan ervan getuigen dat hij in orde is. Wie er deze Baloise Belgium Tour gaat winnen? Dan kies ik toch voor Mathieu”, blikt de sprinter vooruit.