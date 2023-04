Philipsen hoopt op nieuwe zege in Scheldeprijs: “We hebben een zeer sterke ploeg”

Jasper Philipsen is een van de grote favorieten voor de zege in de Scheldeprijs. De Belg was twee jaar geleden al eens de snelste in Schoten en de rappe man van Alpecin-Deceuninck kan rekenen op een zeer sterke ploeg, met Mathieu van der Poel als extra troef.

Philipsen stak zijn ambities voor de start dan ook niet onder stoelen of banken. “Dit is inderdaad een mooie klassieker, maar alle wedstrijden zijn belangrijk. Ik heb niet speciaal meer stress voor deze koers. Ook voor Mathieu is dit een mooie wedstrijd. Het is voor hem een thuiskoers en hij is dan ook extra gemotiveerd.”

Met Van der Poel als extra lead out-man kan Philipsen met vertrouwen uitkijken naar de sprint. De Belg kan ook vertrouwen op de stuurmanskunsten van Ramon Sinkeldam en Jonas Rickaert. “We hebben een heel sterke ploeg. Daar zal het zeker niet aan liggen. We hebben alles wat ons aan de overwinning zou kunnen helpen.”

De 25-jarige Philipsen won dit jaar al twee etappes in Tirreno-Adriatico en de Classic Brugge-De Panne en kan vandaag zijn vierde zege van het seizoen boeken. “Het is een mooie kans en hopelijk kunnen wie die ook pakken”, besluit de sprinter.

