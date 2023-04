Mathieu van der Poel niet bang voor valpartijen: “Anders moet je stoppen met koersen”

Mathieu van der Poel zou eigenlijk helemaal niet aan de start verschijnen van de Scheldeprijs, maar de Nederlander zal vandaag toch deelnemen aan de midweekse klassieker. “Waarom? In het verleden vond ik het wel lastig om bezig te blijven tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix”, liet hij voor de start weten aan Het Laatste Nieuws.

Het betekent voor MVDP zijn debuut in de Scheldeprijs, met start in Terneuzen (Nederland) en finish in Schoten (België). De aankomst is maar enkele kilometers van Van der Poels huis verwijderd. “Ik ben blij dat ik hier aan de start sta. Ik ben vrij goed hersteld van zondag. De Ronde van Vlaanderen was een vrij lastige wedstrijd, maar ik ben goed in vorm en dan herstel je ook makkelijker.”

“Ik start omdat ik het in het verleden wel moeilijk vond om bezig te blijven tussen Vlaanderen en Roubaix. Dit is voor mij een makkelijke manier om toch wat spanning op de benen te zetten. Het is mooi weer en we koersen vandaag een beetje over mijn trainingswegen. Dat is leuk. Er zijn weinig koersen hier in de buurt en de Scheldeprijs is een wedstrijd die ik graag wilde rijden.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Scheldeprijs 2023 – Officieuze WK voor sprinters

“Er zijn altijd risico’s”

De Scheldeprijs staat echter wel bekend als een nerveuze koers, met vaak de nodige valpartijen. Was dit voor Van der Poel geen reden om toch thuis te blijven? “Bang voor valpartijen? Als je daar bang voor moet zijn, dan moet je stoppen met koersen. Als dat de afweging is om niet te starten, zou dat zeer jammer zijn. Er zijn uiteraard altijd risico’s, maar daar moet ik niet aan denken. We gaan vandaag (met Jasper Philipsen, red.) voor de overwinning, maar er zijn nog wel meer sprinters die dat willen.”