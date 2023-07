Philipsen hoopt op mooie sprint in elfde Tourrit: “Maar hij is weer niet rechtdoor”

Video

Jasper Philipsen is de onbetwiste sprintkoning in de Tour de France en krijgt vandaag wellicht weer een kans op dagsucces. De elfde etappe naar Moulins is op maat van de sprinters. “Ik hoop vandaag weer op een mooie sprint, al is de finish wel weer niet rechtdoor”, klonk het voor de start.

Philipsen was in deze Tour al succesvol in Bayonne, Nogaro en Bordeaux. Is het vanmiddag ook raak in Moulins? “Ik hoop dat we vandaag weer een mooie sprint krijgen, maar de finale is wel weer niet rechtdoor. In de laatste 50 meter is er weer een knik naar links.”

In de eerste sprintersrit naar Bayonne volgde er ook een knik in de laatste honderden meters en dit leverde een veelbesproken sprint op. “Met een knik naar links is het logisch dat je de kortste weg neemt”, meent Philipsen. “Hopelijk kunnen we er een faire sprint van maken, maar er is dan wel altijd weer ruimte voor discussie.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 11 naar Moulins – Sprintgeweld in ‘vlakke’ etappe