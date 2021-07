Gilbert: “Mentaal vermoeiend, hier rondfietsen zonder ook maar één doel”

Nog een paar etappes en dan zit ook de Tour van Philippe Gilbert erop. De Belg van Lotto Soudal heeft zich nog niet kunnen onderscheiden in de Franse ronde. “Ik heb al afgezien in deze Tour. Ook mentaal is het vermoeiend, want we rijden hier zonder doel rond. Niemand van ons kan bergop winnen en niemand kan in de sprint winnen”, citeert Sporza.

Gilbert trok wel enkele keren ten aanval, maar kwam niet in de buurt van een ritzege. “Ik ben eigenlijk nooit op mijn gemak geweest. Als je zoals de jongens van UAE op kop kunt rijden voor de gele trui, dan voel je je benen niet. Maar als je die focus niet hebt, dan voel je de vermoeidheid sneller. Je hebt weinig redenen meer om jezelf pijn te doen.”

Dat de ervaren Waal zich niet echt goed voelt in de Tour, liet hij voor de start van de achttiende etappe weten. “Zo is het eigenlijk bijna altijd geweest, op een paar goeie dagen in het verleden na. Maar na de Tour kan ik wel rekenen op de supercompensatie.” Gilbert denkt al voorzichtig aan het WK in eigen land. “Het WK wordt sowieso belangrijk.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout zal straks harde keuzes moeten maken richting het WK wielrennen, maar Gilbert verwacht dat hij straks deel uitmaakt van de definitieve selectie. “Ik denk dat een selectie voor het WK logisch zou zijn. Ik ben ook iemand die voor iemand anders kan werken, daar heb ik geen problemen mee. Ik kan ook genoeg ervaring bijbrengen.”