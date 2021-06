Philippe Gilbert laat zich zien in Ronde van België: “Er is nog veel mogelijk”

Philippe Gilbert liet zich goed van voren zien in de openingsetappe van de Ronde van België, maar ook de klassiekerspecialist van Lotto Soudal bleek in de finale niet in staat om de ontketende Remco Evenepoel te volgen. Toch weigert Gilbert zomaar de handdoek te gooien.

Gilbert kwam uiteindelijk als 29ste over de streep op 28 seconden van ritwinnaar Robbe Ghys, eerste leider Remco Evenepoel en Gianni Marchand. Na afloop keek Gilbert terug op een vermakelijke etappe. “We reden met andere ploegen aan kop van het peloton, om zo de vroege vlucht terug te halen. Ik zat iets te ver op het moment dat Evenepoel en Campenaerts aanvielen.”

“Ik probeerde daarna nog wel de oversteek te maken, maar bleef hangen op vijftien seconden en kon de kloof uiteindelijk niet dichtrijden. Ik had eigenlijk gedacht dat meerdere teams zich zouden bemoeien met de achtervolging, maar dat was niet het geval. We slaagden er uiteindelijk niet meer in om de voorste groep nog bij te halen.”

Evenepoel deed zo uitstekende zaken en gaat nu al aan de leiding, maar toch ziet Gilbert nog kansen. “Ik denk dat er nog veel mogelijk is voor het algemeen klassement. Ik ben al met al wel redelijk tevreden over vandaag.”