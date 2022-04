Philippe Gilbert krijgt tijdens Amstel Gold Race eerbetoon op de Cauberg

Op de top van de Cauberg hangen twee grote spandoeken om Philippe Gilbert te danken voor zijn vier overwinningen in de Amstel Gold Race en zijn wereldtitel die hij in 2012 op de beroemdste wielerberg van Nederland behaalde. Gilbert beëindigt op het einde van dit seizoen zijn imposante carrière en rijdt aanstaande zondag zijn laatste Amstel Gold Race.

Het initiatief om Gilbert te bedanken komt van Gert Veenhuizen, directeur van het Landal Kasteeldomein De Cauberg. Op de beroemde torentjes heeft hij metershoge spandoeken laten hangen. Links van de ingang hangt de finishfoto van Gilberts vierde zege in de Amstel Gold Race in 2017, terwijl rechts een juichende Gilbert staat tijdens het WK in Limburg in 2012. Op de spandoeken staat de tekst ‘Bedankt’ en ‘Merci’.

Ook Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, heeft een goede band met de inmiddels 39-jarige Gilbert: “We hebben door het jaar geregeld contact. Hij heeft een warme relatie met Zuid-Limburg, Valkenburg en de Amstel Gold Race. Als we een activiteit voor de wedstrijd hebben en het past in zijn agenda, dan is hij van de partij. Gilbert is een ambassadeur voor de Amstel Gold Race. Zo wees hij me afgelopen najaar op het lange stuk rijksweg na de Gulperberg dat de koers altijd een beetje lam legde. Daarop hebben we de wedstrijd enigszins aangepast. Het zou mooi zijn wanneer hij in deze editie van de Amstel Gold Race de finale opnieuw kleur kan geven.”

WielerFlits had deze week een interview met Gilbert. Daarin gaf hij aan: “De absolute topvorm heb ik nog niet beet, maar de conditie gaat in stijgende lijn. Ik hoop zondag wel een rol van betekenis te spelen.”

