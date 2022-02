Gulperberg verandert finale Amstel Gold Race

De Eyserbosweg was in het verleden vrijwel altijd het startpunt voor de finale van de Amstel Gold Race die op zondag 10 april plaats vindt. De organisatie van Nederlands enige klassieker heeft de finale echter aangepast, waardoor de wedstrijd eerder opengebroken kan worden. Na de Loorberg op ruim 50 kilometer van de streep volgt nu via smalle wegen de afdaling van Koning van Spanje waarna de renners de Gulperberg vanuit Gulpen moeten beklimmen.

“Juist omdat je door een haakse bocht vrijwel stil staat en dan direct aan het steile deel begint, is dit een lastige klim”, oordeelt koersdirecteur van de Amstel Gold Race Leo van Vliet. In de eerste 150 van de 920 meter lange klim zit al een deel met een stijgingspercentage van meer dan 17%. Terwijl de wind halverwege de klim bijna altijd vol in het gezicht van de renners blaast.

Via de afdaling aan de andere kant naar Partij gaan de renners vervolgens via de Geuzeweg en Cappucijnenweg over smalle, onoverzichtelijke­­­­­ wegen naar de voet van de Kruisberg. “Anders moest je hier 3,5 kilometer over de brede provinciale weg, waar de wedstrijd zich meestal weer neutraliseerde. Denk aan de aanval die Mathieu van der Poel in 2019 op de Gulperberg vanuit Partij deed, waarna hij op grote baan werd achterhaald. Nu is deze plek veel geschikter om iets te ondernemen”, aldus Van Vliet.