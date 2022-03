Philippe Gilbert keert in Volta Limburg Classic terug in koers

Philippe Gilbert zal zaterdag aan de start verschijnen van de Volta Limburg Classic. De 39-jarige Belg, bezig aan zijn afscheidsjaar, moest wegens bronchitis passen voor de Ronde van Catalonië. Gilbert is nu echter weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden.

Het is zeker niet de eerste keer dat Gilbert zal deelnemen aan de Volta Limburg Classic. De Waalse klassiekerspecialist stond zelfs al een keer op het podium: in 2016 eindigde hij achter Floris Gerts en Sonny Colbrelli als derde in de eendagskoers. Gilbert is zes jaar later dus opnieuw van de partij. Ook Thomas De Gendt, Arnaud De Lie, Roger Kluge, Andreas Kron, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann maken hun opwachting.

Met De Gendt, die onlangs nog ziek moest opgeven in de Ronde van Catalonië, beschikt Lotto Soudal over een pure hardrijder die wellicht kan verrassen met een lange solo. Arnaud De Lie is de sprinter met dienst. De jonge Waal was dit jaar al de beste in de Trofeo Palma en de GP Jean-Pierre Monseré en kan misschien overleven in de heuvelzone en vervolgens toeslaan in een (eventuele) sprint. De Deense puncheur Andreas Kron is ook een gevaarlijke outsider.

Selectie Lotto Soudal voor Volta Limburg Classic (2 april)

Thomas De Gendt

Arnaud De Lie

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Andreas Kron

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig