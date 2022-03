Ronde van Catalonië: Lotto Soudal zonder zieke Gilbert, Vanhoucke voor klassement

Philippe Gilbert zal maandag niet aan de start staan van de Ronde van Catalonië. De Belg wilde zich via de Spaanse rittenkoers voorbereiden op de heuvelklassiekers, maar moet verstek geven vanwege bronchitis. Lotto Soudal schuift Harm Vanhoucke naar voren voor een goed klassement, terwijl Thomas De Gendt voor dagsucces gaat via de vroege vlucht.

De 35-jarige De Gendt begint aan zijn tiende Ronde van Catalonië. In zijn negen eerdere deelnames slaagde hij er vijf keer in om als ritwinnaar over de streep te komen. “We hebben ook verschillende sterke renners die Harm Vanhoucke kunnen ondersteunen in zijn klassementsambities”, vult ploegleider Cherie Pridham op de site van Lotto Soudal aan. Hij doelt hiermee op Filippo Conca, Matthew Holmes, Viktor Verschaeve en Sylvain Moniquet.

Geen Gilbert

Bij de zes namen dus geen Gilbert, die tijdens Milaan-San Remo al last had van bronchitis, maar wiens klachten afgelopen nacht nog eens verergerden. “Ik wist dat het lastig werd, maar ik wilde echt graag starten in mijn laatste Milaan-San Remo”, zegt Gilbert. “Ik ben blij dat ik kon finishen, maar de bronchitis maakte het een moeilijke wedstrijd voor me. Vannacht werd het erger en nu ben ik niet in de conditie om te starten in mijn laatste Milaan-San Remo. Samen met het team hebben we besloten dat het beter is om ons te focussen om mijn herstel en de andere doelen dit voorjaar.”

