Philip Heijnen zegeviert op NK Derny, Maike van der Duin wint bij de vrouwen

Philip Heijnen heeft zichzelf opgevolgd als Nederlands kampioen achter de derny. Op de baan van de Amsterdam Velodrome op Sportpark Sloten reed de 22-jarige renner uit Wanroij soeverein naar zijn derde titel op rij. Bij de vrouwen was Maike van der Duin uit Assen de beste.

Heijnen stond als favoriet aan de start in de wedstrijd over 200 ronden, nadat hij in 2019 en 2021 ook al had gewonnen. De laatstejaars belofte ging in de vijfde positie van start, maar achter zijn vertrouwde gangmaker Peter Möhlmann schoof hij al in de eerste tien ronden soepel op naar de kop van het veld. De baantopper reed van voren weg en dubbelde niet lang daarna al de andere deelnemers. Vanaf dat moment was het een onemanshow en reed de rest voor de tweede plaats.

Heijnen beschikte over uitstekende benen, verzaakte niet en kon na veertig kilometer samen met zijn dernyrijder het zegegebaar maken. De uit Abbekerk afkomstige Alexander Konijn legde beslag op de tweede plaats, Jens Pronk uit De Rijp werd derde.

Möhlmann en Heijnen in actie - foto: Tim van Hengel Het podium bij de mannen - foto: Tim van Hengel

Winst voor Van der Duin

Nienke Veenhoven uit Oostzaan bepaalde aanvankelijk het tempo in de vrouwenwedstrijd, tot Maike van der Duin na een klein kwartier de aanval inzette. De 21-jarige renster van Le Col-Wahoo, eerder dit seizoen twee dagen de beste jongere in de Tour de France Femmes, nam een kleine voorsprong en zag wat later titelverdedigster Tessa Dijksman en Eline van Rooijen aansluiten. Deze drie vrouwen waren de beste rensters in de wedstrijd en gingen strijden om de rood-wit-blauwe trui.

Dijksman ging met nog zeventien tours op het rondenbord in de aanval, maar Van der Duin kon deze versnelling beantwoorden met in haar zog Van Rooijen. Bij Dijksman was daarna het beste eraf, waarna Van der Duin en Van Rooijen gingen rijden om de overwinning. Van der Duin beschikte over de langste adem en sleepte na 25 kilometer de zege binnen achter de rug van Peter Möhlmann, die dus zowel bij de mannen als bij de vrouwen de weg naar de overwinning plaveide.

Van der Duin (l) en Möhlmann - foto: Tim van Hengel Van der Duin (l) en Möhlmann in actie - foto: Tim van Hengel