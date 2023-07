Phil Bauhaus weer in top-3: “Had geen goede benen en heb veel afgezien”

Phil Bauhaus heeft voor de derde keer deze Tour de France een top-3-uitslag genoteerd in een massasprint. Na een tweede plaats in Bayonne en een derde plaats in Nogaro werd de Duitser van Bahrain Victorious ook in Moulins derde. “Het was een makkelijke dag in het peloton, maar de finale was wel heel lastig”, vertelt hij na afloop tegen Eurosport.

“Deze slotfase verliep opnieuw heel snel en door de regen was het ook nog glad. Daardoor was iedereen was wat voorzichtiger, maar desondanks was er geen echte trein die de finale domineerde”, aldus Bauhaus, die daardoor zijn eigen weg zocht. “Ik volgde het wiel van Dylan Groenewegen, maar ik zag dat Luka Mezgecte vroeg was. We moesten wat inhouden en toen merkte ik dat ik ook wat moe was. Ik ben daarom blij dat ik nog op de derde plaats eindig.”

De rustdag van maandag en de lastige heuvelrit van dinsdag zijn niet goed gevallen, erkent Bauhaus. “Ik had vandaag niet zulke goed benen en heb veel afgezien, maar elk uur voelde ik mij beter worden. Ik weet dat ik als sprinter moet presteren en ik wist dat het mijn laatste kans zou kunnen zijn, want de komende dagen zijn niet echt voor mij”, lacht hij.

Lees ook: Tour 2023: Vierde ritzege Jasper Philipsen na sprintduel met Dylan Groenewegen