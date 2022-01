Peter Sagan weer in training na coronabesmetting

Peter Sagan zit weer op de fiets. De Slowaak liep begin dit jaar voor de tweede keer COVID-19 op, maar sloot zich afgelopen zondag weer aan bij zijn ploeggenoten van TotalEnergies, die zich in het Spaanse Calpe voorbereiden op het nieuwe seizoen. Sagans aankomst bij dit tweede teamtrainingskamp was echter wel bijna een week later dan gepland.

De rest van het team is al sinds vorige week dinsdag in Calpe. Voor Sagan was dat geen optie. “Ik kon echt zeven dagen niets doen. Het duurde niet zo lang als de vorige keer dat ik het had, maar het was zwaar”, vertelt de 31-jarige renner aan VeloNews over zijn coronabesmetting.

Maar inmiddels is Sagan dus weer hersteld, én blij dat hij herenigd is met zijn ploeggenoten. “Er heerst hier echt een familiegevoel. Bij sommige teams zitten alle renners aan één tafel en de staf, apart, aan een andere. Maar hier zit iedereen waar hij maar wil. Het is echt alsof we één zijn”, klinkt hij positief.

Nadat hij noodgedwongen een tijdje niet heeft kunnen trainen, heeft Sagan echter wel wat werk aan de winkel. Daarom vertrekt de drievoudig wereldkampioen na afloop van het huidige trainingskamp direct naar de Canarische Eilanden, waar hij (weliswaar niet op hoogte) verder aan zijn vorm zal werken. Aanvankelijk was het Sagans bedoeling om zijn voorbereiding voort te zetten in Colombia, weet VeloNews, maar de afgelasting van (de internationale versie van) de Vuelta a San Juan heeft zijn Zuid-Amerikaanse plannen in de war geschopt.

Mits alles voor de rest wel soepel verloopt, zal de Slowaak zijn seizoen beginnen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Deze Franse driedaagse staat van 18 tot 20 februari op het programma.