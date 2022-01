Peter Sagan wederom positief getest op corona

Peter Sagan is positief getest op het coronavirus. Dat laat de Slowaakse renner van TotalEnergies weten via social media. Vorig jaar kampte Sagan al met een coronabesmetting tijdens een stage op de Canarische Eilanden, waardoor hij zijn seizoensstart moest uitstellen.

Niet alleen Sagan is positief getest op het coronavirus, ook zijn broer Juraj. “Mijn broer Juraj en ik hebben coronatests gedaan en die zijn helaas positief uitgevallen. We hebben symptomen die verband houden met het virus en we volgen de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten. Ik houd jullie op de hoogte”, aldus de wereldkampioen van 2015, 2016 en 2017, die deze winter het shirt van BORA-hansgrohe verruilde voor dat van TotalEnergies.

Tweede keer binnen een jaar

Het is niet de eerste keer dat Peter Sagan positief is getest op het coronavirus. Vorig jaar februari kampte de 31-jarige renner met een coronabesmetting tijdens een stage in Gran Canaria, net als zijn broer Juraj en hun ploeggenoot Erik Baška. Alle drie vertoonden ze milde ziekteverschijnselen. Door de besmetting moest Sagan in quarantaine en was zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen verstoord. Hij moest het Vlaams openingsweekend en Strade Bianche aan zich voorbij laten gaan.

Sagan kon in Tirreno-Adriatico dan toch aan zijn seizoen beginnen en kwam vervolgens als vierde over de streep in Milaan-San Remo. In de weken die volgden won hij een etappe in de ronden van Catalonië en van Romandië. Vervolgens won hij een rit in de Giro d’Italia, waar hij beslag legde op het puntenklassement. Verder won hij in eigen land het Slowaaks nationaal wegkampioenschap en de Ronde van Slowakije.

In 2022 zijn de klassiekers en de Tour de France wederom zijn belangrijkste doelen, vertelde hij in november in gesprek met Cyclingnews. “Ik wil mij allereerst goed voorbereiden op de klassiekers en aangezien ik in een Frans team zit, zal de Tour de France een belangrijk doel zijn. En natuurlijk ook het WK.” Oorspronkelijk zou hij het nieuwe seizoen met de Vuelta a San Juan beginnen, maar de Argentijnse ronde gaat vanwege de stijgende coronacijfers niet door in zijn normale vorm.

