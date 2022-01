Opnieuw een streep door ‘internationale versie’ van Vuelta a San Juan

De Vuelta a San Juan (30 januari-6 februari) gaat ook dit jaar niet door in zijn normale vorm. Dat heeft de organisatie achter het evenement vandaag laten weten op een persconferentie. De coronapandemie gooit ook in 2022 roet in het eten.

De organisatie hoopt dit jaar nog wel een Vuelta a San Juan voor lokale ploegen te organiseren, maar een internationale versie van de rittenkoers blijkt te hoog gegrepen. “Door een stijging van het aantal coronabesmettingen van de voorbije week hebben we besloten om onze geliefde wedstrijd ook dit jaar te schrappen”, laat de organisatie weinig aan de verbeelding over.

Met Astana Qazaqstan Team, BORA-hansgrohe, Cofidis, INEOS Grenadiers, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Movistar, Quick-Step-AlphaVinyl en Trek-Segafredo stonden er negen WorldTeams op de definitieve deelnemerslijst.

Met drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Richard Carapaz en Elia Viviani werden er meerdere toppers aan de start verwacht. Evenepoel blijft voorlopig de laatste winnaar van de rittenkoers: in 2020 bleek hij te sterk voor Filippo Ganna en Óscar Sevilla.