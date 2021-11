Peter Sagan: “Tour wordt volgend jaar opnieuw een belangrijk doel”

Peter Sagan kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in dienst van Team TotalEnergies. De Slowaak hoopt dat zijn nieuwe omgeving hem zal voorzien van nieuwe impulsen, voor een seizoen waarin de klassiekers en de Tour de France wederom zijn belangrijkste doelen zullen zijn. Dat vertelde de drievoudig wereldkampioen aan Cyclingnews tijdens het Giro d’Italia Criterium in Dubai.

Sagan maakt deze winter na vijf jaar BORA – hansgrohe de overstap naar het Franse Team TotalEnergies. Inmiddels heeft hij al al een eerste kennismaking met zijn nieuwe ploeg achter de rug. “Ik heb al een bezoek gebracht voor een medische test en bezocht daarnaast de service course. Ik was erg verrast over hoe ze georganiseerd zijn en hoe ze werken. Dat was mooi om te zien.”

Naast Sagan maken ook Daniel Oss en Maciej Bodnar de overstap van BORA – hansgrohe naar Team TotalEnergies. Desalniettemin komt hij grotendeels in een nieuwe omgeving. “Dat ik in een nieuwe groep mensen terechtkom, zorgt voor nieuwe motivatie”, legt hij uit. “Ik ontmoet hier veel nieuwe mensen, met een andere mentaliteit. We zullen zien hoe het eerste trainingskamp en de seizoenstart gaat verlopen. Ik heb er zin in, het wordt een mooi avontuur.”

De 31-jarige Sagan denkt nog niet aan stoppen. “Wanneer ik ga stoppen, dan stop ik en keer ik nooit meer terug. Maar ik ben er nog steeds. Een ik ben nog jong, nietwaar?” Sagan kwam vandaag tijdens het criterium in Dubai als eerste over de finish. Hij bleef Egan Bernal voor.

Sagan begint zijn seizoen in januari waarschijnlijk in de Vuelta a San Juan, al moet de definitieve beslissing over zijn programma nog vallen. Zijn doelen bij zijn nieuwe werkgever klinken vertrouwd. “Ik wil mij allereerst goed voorbereiden op de klassiekers en aangezien ik in een Frans team zit, zal de Tour de France een belangrijk doel zijn. En natuurlijk ook het WK.”