Peter Sagan verslaat Egan Bernal in eerste Giro d’Italia Criterium in Dubai

Peter Sagan is als eerste over de streep gekomen in de allereerste editie van het Giro d’Italia Criterium in Dubai. De demonstratiewedstrijd maakt onderdeel uit van de Expo 2020 Dubai, de eerste in het Midden-Oosten georganiseerde wereldtentoonstelling. Egan Bernal en Marc Hirschi werden tweede en derde.

De demonstratiewedstrijd, georganiseerd door Giro-organisator RCS Sports met hulp van de Italiaanse overheid, bestond uit een criterium van dertig rondes van 2,1 kilometer over het tentoonstellingsterrein. Sagan had voor de gelegenheid zijn paarse puntentrui aangetrokken, waarvan hij afgelopen mei het klassement won in de Giro.

Bernal droeg ter viering van zijn eerste eindzege in de Giro d’Italia 2021 de roze leiderstrui. In totaal deden er 28 renners mee, waaronder ook andere bekende namen als Elia Viviani, Filippo Ganna, Fabio Aru en Attila Valter.