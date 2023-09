zondag 10 september 2023 om 09:24

Peter Sagan sluit wegcarrière af in Franse eendagskoers Tour de Vendée

Peter Sagan zal op zondag 1 oktober de laatste wegwedstrijd uit zijn carrière betwisten. De drievoudig wereldkampioen staat over goed drie weken aan de start van de Tour de Vendée. De Slowaak zal in 2024 nog altijd te zien zijn op de fiets, maar gaat volgend jaar verder als individuele renner en zal zich focussen op het mountainbiken.

Het was de bedoeling dat Sagan in 2024 bij zijn huidige werkgever TotalEnergies het mountainbiken zou combineren met nog enkele wegwedstrijden van lager niveau, onder de WorldTour. De inmiddels 33-jarige Sagan gaat echter alleen door, gesteund door drie sponsoren: Sportful, 100% en Specialized.

Zijn wegcarrière zal hij wel afsluiten in het tenue van TotalEnergies, en dat zal hij doen in de Tour de Vendée. Sagan rijdt sinds 2022 voor de Franse formatie, nadat hij vijf seizoenen uitkwam voor BORA-hansgrohe. In zijn debuutjaar voor TotalEnergies won hij zowel een rit in de Ronde van Zwitserland als het Slowaaks kampioenschap. Dit seizoen wist Sagan nog niet te winnen.

Op zijn palmares prijken echter al genoeg overwinningen: 121 om precies te zijn. Naast zijn drie wereldtitels, was Sagan in zijn rijkgevulde carrière ook de beste in onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem (3x), E3 Harelbeke, Kuurne-Brussel-Kuurne, GP de Québec (2x) en de GP de Montréal. In de Tour de France was hij tevens zeer succesvol met twaalf ritoverwinningen en liefst zeven groene truien.