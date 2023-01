Peter Sagan (33) kondigt afscheid als profwielrenner aan

Voor Peter Sagan zal 2023 zijn laatste jaar als fulltime-profwielrenner worden. Dat heeft de drievoudig wereldkampioen bekendgemaakt via een videoboodschap. De Slowaak zal in 2024 nog wel enkele kleinere koersen rijden voor TotalEnergies, maar in de WorldTour zullen we hem niet meer zien. Hij richt zich volgend jaar op de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs.

“Omdat iedereen het verdient om te weten, is het moment gekomen om te vertellen dat dit mijn laatste jaar als profwielrenner op de weg wordt”, zei Sagan. “Volgend jaar blijf ik zeker bij TotalEnergies en zal ik me focussen op het kwalificeren voor de olympische mountainbikewedstrijd. Ik zal een paar kleine wegwedstrijden doen, maar geen WorldTour-wedstrijden meer. Het is de bedoeling om de Olympische Spelen in goede vorm te bereiken. Daarna zien we verder.”

