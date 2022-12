Peter Sagan over Wout van Aert: “Hij heeft me als persoon teleurgesteld”

Tijdens de derde, door Dylan Groenewegen gewonnen etappe van de afgelopen Tour de France, was er een aanvaring tussen Wout van Aert en Peter Sagan. Dat bleek wel toen laatstgenoemde op de streep woedend naar Van Aert wees. Bijna een half jaar later is Sagan het voorval nog steeds niet vergeten, vertelt hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

“Hij is een groot kampioen, maar hij heeft me tijdens de Tour beledigd. En hij heeft zich nog niet verontschuldigd”, doelt Sagan op Van Aert. “Op deze manier heeft hij me als persoon teleurgesteld. Ik wacht tot hij naar mij toe komt, ik ga niet naar hem toe. En ik denk dat hij begrijpt waarom.”

Direct na de streep in Sønderborgz zei Sagan dat Van Aert gevaarlijk van zijn lijn afweek en hem daardoor bijna in de hekken dwong. “Ik ben blij dat ik nog heel ben na deze sprint”, aldus de Slowaak tegen VeloNews. Hij was ook meteen verhaal gaan halen bij Van Aert, vertelde die laatste. “Maar ik kon hem door al het geluid niet verstaan. Ik weet niet zeker waar hij over klaagde. Ik weet ook niet wat er precies gebeurd is en hoe dicht hij bij de hekken zat.”

Debuutseizoen TotalEnergies

In de Tour de France behaalde Sagan enkele ereplaatsen, maar zijn debuutseizoen bij TotalEnergies was geen groot succes. Wel won hij nog een rit in de Ronde van Zwitserland. Dankzij die overwinning is hij de enige renner die sinds 2010 jaarlijks een WorldTour-zege heeft geboekt.

“Ik werd prof in 2010 en mijn eerste wedstrijd was de Tour Down Under in Australië. Toen ik daar een paar keer kort reed, zei ik tegen mezelf: ‘Hey, ik kan ook winnen’. Vervolgens ben ik daarmee begonnen. Ik zei tegen mezelf: ‘Ik moet gewoon een wedstrijd winnen. Eén wedstrijd, elk jaar. Ik heb niet meer dan dat nodig.”

2023

Het wielerjaar 2023 begint voor Sagan met de Vuelta a San Juan. Daarna trekt hij voor een trainingskamp naar Colombia om verder te bouwen aan zijn conditie voor de voorjaarsklassiekers. Kan hij in de grootste koersen nog steeds meestrijden met de besten? “Ik hou niet van die vraag. Ik doe zoals altijd mijn best om mee te vechten op het hoogste niveau. Als ik er zelf niet in geloofde, zou ik het niet doen.”

Sagan wil zijn mindere presteren van de afgelopen jaren niet schuiven op de drie coronabesmettingen die hij doormaakte. “Ik hou er niet van om excuses te zoeken”, aldus de drievoudig wereldkampioen. “Met corona heb ik veel ervaring: ik kreeg het drie keer, waarvan één keer ernstig en één keer met weinig symptomen. Maar we hebben het zowat allemaal wel gehad inmiddels.”