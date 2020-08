Peter Sagan neemt groene trui over: “Maar begon te vroeg aan de sprint” maandag 31 augustus 2020 om 18:59

Peter Sagan reed in de tweede etappe al in de groene trui, maar dat was als gelegenheidsdrager omdat Alexander Kristoff al het geel droeg. Na de derde etappe, waarin de kopman van BORA-hansgrohe vijfde werd, voert Sagan het puntenklassement aan. “Daar ben ik heel blij mee”, zegt Sagan na afloop.

Toch lag de focus net na de finish in Sisteron bij Sagan op zijn sprint. “Net als op de eerste dag begon ik te vroeg aan mijn sprint”, blikt hij terug. “Daar kwam ik terecht in de wind. Het was tegenwind, dus ik ging daardoor iets langzamer. Maar ook dat is sprinten. Soms moet ik meer risico nemen.”

Door een tweede plek in de tussensprint en een vijfde plaats in de eindsprint leidt Sagan nu het puntenklassement, met twee punten voorsprong op Kristoff. “Daar ben ik heel blij mee. Ik moet Daniel Oss daarvoor bedanken. Hij is de hele dag bij mij gebleven en hield me uit de wind. Het is dag drie en ik heb geen klachten, dus dat is goed. Ik ga proberen om deze trui langer te behouden.”

Sagan heeft de groene trui al zeven keer naar Parijs gebracht. Sinds 2012 wist hij dat alleen niet in 2017 te doen, omdat hij in dat jaar gediskwalificeerd werd.