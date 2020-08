Tour 2020: Klassementen na etappe 3 maandag 31 augustus 2020 om 18:34

De derde etappe van de Tour de France 2020 stond in het teken van een verkapte rustdag voor het peloton en een daaropvolgende massasprint in Sisteron. In dit artikel bundelen we alle klassementen na de derde etappe.

Uitslag etappe 3

1. Caleb Ewan (Lotto Soudal) in 5u17m42s

2. Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) allen z.t.

3. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling)

4. Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation)

5. Peter Sagan (BORA-hansgrohe)

Algemeen klassement na etappe 3 | Gele trui

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) in 13u59m17s

2. Adam Yates (Mitchelton-Scott) op 4s

3. Marc Hirschi (Team Sunweb) op 7s

4. Tadej Pogacar (UAE Emirates) op 17s

5. Davide Formolo (UAE Emirates) op 17s

Drager gele trui: Julian Alaphilippe

Puntenklassement na etappe 3 | Groene trui

1. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) 79 punten

2. Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) 77 punten

3. Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) 74 punten

4. Matteo Trentin (CCC) 54 punten

5. Caleb Ewan (Lotto Soudal) 50 punten

Drager groene trui: Peter Sagan

Bergklassement na etappe 3 | Bolletjestrui

1. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 21 punten

2. Michael Gogl (NTT Pro Cycling) 12 punten

3. Toms Skujins (Trek-Segafredo) 6 punten

4. Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) 6 punten

5. Nicolas Roche (Team Sunweb) 5 punten

Drager bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

Jongerenklassement na etappe 3 | Witte trui

1. Marc Hirschi (Team Sunweb) in 13u59m24s

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) op 10s

3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 10s

4. Sergio Higuita (EF Pro Cycling) op 10s

5. Enric Mas (Movistar) op 10s

Drager witte trui: Marc Hirschi

Ploegenklassement na etappe 3 | Gele helmen

1. Trek-Segafredo 41u58m42s

2. EF Pro Cycling in z.t.

3. Astana in z.t.

4. Bahrain McLaren in z.t.

5. INEOS Grenadiers op 1m02s

Prijs voor de Strijdlust: Jérôme Cousin (Total Direct Energie)

