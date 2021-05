Peter Sagan na vijfde plaats: “Uitslag zegt genoeg over het sprintersveld”

Peter Sagan eindigde in de tweede etappe van de Giro d’Italia op de vijfde plaats. De Slowaakse sprinter van BORA-hansgrohe had dit verloop van de finale wel verwacht. “Het was een heel snelle sprint, maar ook belangrijk om overeind te blijven en valpartijen te vermijden”, zegt Sagan.

“Tot aan de laatste kilometers was het makkelijk, maar in volle finale moest ik heel gefocust blijven omdat het heel onrustig kon worden”, geeft Sagan aan. In de bochtige straten van Novara kwam hij uiteindelijk tot de vijfde plaats. “Ik denk dat deze uitslag genoeg zegt over het sprintersveld in deze Giro. Ik wil mijn ploeg bedanken voor hun werk, en ik voel dat mijn vorm beter wordt.”

De ploegleider van BORA-hansgrohe is Jan Valach. Hij kan leven met de vijfde plek van Sagan, achter Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani en Dylan Groenewegen. “De sprint was behoorlijk rommelig en ik denk dat een beetje geluk ook belangrijk was”, aldus Valach. “Peter wordt vijfde en dat is een prima resultaat, maar we zullen er morgen weer voor gaan vechten.”

Maandag kent de Giro d’Italia een heuvelachtige finale, die op het lijf van Sagan geschreven is. Lees hier onze voorbeschouwing.