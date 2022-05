Peter Sagan na rustperiode in opbouw naar Tour: “De signalen zijn veelbelovend”

Peter Sagan is na een lange rustperiode nu bezig aan zijn voorbereiding op de Tour de France. De Slowaakse kopman van TotalEnergies verblijft in het Amerikaanse Utah op hoogte, nadat zijn voorjaar in het water viel. “We hebben een hele reeks tests gedaan. Een specifieke oorzaak voor zijn problemen konden we niet vinden”, zegt zijn trainer Jens Van Beylen tegen Het Laatste Nieuws.

“Peter voelde zich vermoeid, hij had pijn in zijn benen, na de trainingen en na de wedstrijden. Dat had hij nooit gevoeld”, aldus Van Beylen over de prestaties van Sagan in het voorjaar. “We hebben besloten dat Peter nog de nasleep voelde van een coronabesmetting eind december, begin januari. Noem het een post-coronasyndroom.”

Intensiteit

Begin april startte de drievoudig wereldkampioen nog in het Circuit de la Sarthe, maar daar gaf hij snel op. Wat volgde was een lange rustperiode, waarin Sagan vakantie nam. Zijn trainer noemt het een reset. “Peter moest er fysiek en mentaal uit. […] We hebben de symptomen opgevolgd en Peter heeft een goede basis onderhouden.”

Nu is Sagan met Daniel Oss al ruim een week op hoogtestage in Utah, waar hij tot 5 juni verblijft. De Slowaak kan er ook mountainbiken. “De komende weken zal de intensiteit worden opgevoerd. De signalen zijn veelbelovend. Maar we moeten natuurlijk voorbehoud maken voor hoe hij weer in wedstrijden gaat presteren, met tempowissels en hoge intensiteit”, aldus Van Beylen.

Frustratie

De eerste koersen die Sagan zal rijden zijn de GP Kanton Aargau en de Ronde van Zwitserland, in aanloop naar de Tour. “Het doel is dat hij weer maximaal gaat presteren. Hij is een nieuwkomer in de ploeg en hij heeft zich nog niet kunnen bewijzen of zijn stempel kunnen drukken. Dat zorgt voor frustratie bij hem, meer dan bij ons. Er is bij ons geen druk. […] Hij is ongelooflijk ambitieus. Hij heeft een heel groot doorzettingsvermogen om te bereiken wat hij wil bereiken. Als hij weer 100 procent kan trainen zal hij meedoen voor de groene trui.”