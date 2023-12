donderdag 14 december 2023 om 10:05

Peter Sagan kent (MTB-)programma richting Olympische Spelen in Parijs

Peter Sagan heeft als wegwielrenner afscheid genomen van het allerhoogste niveau, maar hoopt in zijn afscheidsjaar nog wel te schitteren op de mountainbike. In zijn poging zich te kwalificeren voor de Olympische mountainbikewedstrijd in Parijs, werkt de Slowaak in 2024 de nodige MTB-wedstrijden af.

In een interview met wielerjournalist Lukáš Ronald Lukács doet hij zijn wedstrijdprogramma uit te doeken. Zijn eerste mountainbikewedstrijd van 2024 is op 11 februari in Abu Dhabi, na een trainingsstage in Zuid-Afrika. Daarna volgen MTB-wedstrijden in het Spaanse Chelva (17-18 februari), Banyoles (24-25 februari) en Marseille (16-17 maart).

Na deze vier mountainbikekoersen volgt er – onder voorbehoud – een kort uitstapje naar de weg voor vier kleinere Sloveense 1.2-eendagskoersen. Hij zal deze wedstrijden afwerken in het tenue van RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol, een continentale wielerploeg uit zijn thuisland Slowakije. Bij deze ploeg zal hij weer samenwerken met zijn broer Juraj, die als ploegleider verbonden is aan het team.

Volledige wereldbekercyclus richting Parijs

Na deze wedstrijden switcht de drievoudig wereldkampioen op de weg weer naar de mountainbike, om deel te nemen aan de zes wereldbekermanches in aanloop naar de Olympische cross country-wedstrijd in Parijs. Het gaat om de volgende Wereldbekers: die in Mairiporã (12-14 april), Araxá (19-21 april), Nové Město na Moravě (24-26 mei), Val di Sole (14-16 juni), Crans-Montana (21-23 juni) en de Haute-Savoie (28-30 juni).

“Mijn belangrijkste doel voor 2024 is om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Zodra het seizoen begint, kan ik mijn niveau inschatten en weet ik hoe ik mijn plannen moet uitvoeren. Ik hoop competitief te zijn en – bovenal – weer plezier te hebben.”