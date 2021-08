Peter Sagan keert in Benelux Tour terug in koers

Peter Sagan keert terug in het peloton in de Benelux Tour, die maandag begint. De Slowaak van BORA-hansgrohe is hersteld van de knieoperatie die hij moest ondergaan na een harde val in de Tour de France.

Sagan kwam in de derde etappe van de Tour de France hard ten val, samen met Caleb Ewan. De gevallen Slowaak kon ondanks een bloeduitstorting en een diepe snee in eerste instantie zijn weg vervolgen. Hij bleef last houden van een knieblessure en verscheen in de twaalfde rit niet meer aan de start. Hij liet zich opereren en moest daardoor de Olympische Spelen van Tokio aan zich voorbij laten gaan.

Voor Sagan wordt het zijn derde deelname aan de Benelux Tour, na eerdere optredens in 2016 en 2017. In allebei de jaren keerde hij telkens met twee etappezeges terug uit de ronde door België en Nederland. Bovendien stond hij in 2016 op het eindpodium, als derde in het klassement achter Niki Terpstra en Oliver Naesen. Hij wordt omringd door zijn broer Juraj, Wilco Kelderman, Erik Baška, Maciej Bodnar, Daniel Oss en Lukas Pöstlberger.

Selectie BORA-hansgrohe voor de Benelux Tour (30 augustus-5 september)

Peter Sagan

Wilco Kelderman

Erik Baška

Maciej Bodnar

Daniel Oss

Lukas Pöstlberger

Juraj Sagan