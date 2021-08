Peter Sagan bevestigt deelname aan EK wielrennen in Trento

Peter Sagan zal op zondag 12 september zijn rentree maken in het wielerpeloton. De Slowaak heeft middels een persbericht laten weten te zullen deelnemen aan de Europese kampioenschappen wielrennen in het Italiaanse Trento. De drievoudige wereldkampioen, die in 2016 al eens Europees kampioen werd, heeft geen last meer van een in de Tour de France opgelopen knieblessure.

Sagan doet over iets minder dan drie weken mee aan de wegrace op het EK in de Italiaanse provincie Trento. “Mijn herstel verloopt voorspoedig. Ik ben intensief aan het trainen om weer op mijn beste niveau terug te keren. Ik kan onmogelijk voorspellen hoe de EK-race zal uitpakken, maar kan wel beloven dat ik alles zal geven voor een zo goed mogelijk resultaat”, aldus de Slowaak, die in 2016 in Plumelec de eerste Europese titel bij de elitemannen veroverde.

Sagan is niet de enige grote naam die straks zijn opwachting zal maken in Trento. Eerder liet Tourwinnaar Tadej Pogačar al weten deel te zullen nemen aan zowel de tijdrit als de wegrace. Ook Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Kasper Asgreen zijn er straks bij op het EK.

Vorig jaar kroonde Giacomo Nizzolo zich tot Europees kampioen op de weg, door in het Franse Plouay af te rekenen met Arnaud Démare, Pascal Ackermann en Mathieu van der Poel. De tijdrit werd gewonnen door Stefan Küng, voor Rémi Cavagna en Victor Campenaerts.