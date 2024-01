Raymond Kerckhoffs • dinsdag 30 januari 2024 om 18:00 dinsdag 30 januari 2024 om 18:00

Peter Pieters wil na ongeluk dochter Amy weer terugkeren in de wielersport

Ride Zo langzamerhand begint voormalig profwielrenner en bondscoach Peter Pieters weer kriebels te krijgen om weer werkzaam te zijn in het wielrennen. Hij was ruim 22 jaar bondscoach op de baan voor respectievelijk Nederland, Polen en België. “Een baan als bondscoach waarbij je weer maandenlang van huis bent, dat zie ik niet meer zitten. Ook vanwege de situatie met mijn dochter Amy Pieters. Ik zie het echter wel zitten om landen op gang te helpen of te ondersteunen voor een kortere periode. Vanuit de UCI worden dit soort projecten vaak gestimuleerd.”

Ook werken met jongere wielrenners lijkt Pieters weer een uitdaging. “Tegenwoordig worden talenten vooral door bewegingswetenschappers en coaches begeleid die alleen bezig zijn met schema’s en vermogensmeters. Ik heb vaak genoeg ondervonden dat renners ook nog de kneepjes van de praktijk moeten leren. Ik hou van leergierige renners. Als ze bij de elites zitten dan weten ze vrijwel alles al. Dan ben je meer een manager om alle randzaken te organiseren.”

“Wat dat betreft werk ik liever aan de basis. Dat renners leren denken en improviseren wanneer er iets in de koers gebeurt. De basisprincipes krijgen de jongeren nauwelijks meer bijgebracht. Zo’n mentorrol zie je in het voetbal ook steeds vaker.”

Pieters werkt tegenwoordig geregeld voor een loonwerker. Eerlijk antwoordt hij, in een groot interview dat RIDE Magazine met hem had voor het winternummer, dat het moeilijk is om zijn leven weer op te pakken. Langzaam begint zijn wielerhart weer te kloppen. In de eerste maanden na het ongeluk van Amy was zijn liefde voor het wielrennen grotendeels verdwenen.

Pieters vertelt in RIDE Magazine: “Sinds die dag heb ik ook niet meer op de racefiets gezeten. Ja, twee keer een klein stukje omdat mijn jongste dochter dat vroeg. In het begin had ik echt iets van… dat klote fietsen. Maar zo’n ongeluk, dat kan overal gebeuren. Je kunt van de trap vallen. Of als je met je gewone fiets om de hoek een boodschap gaat doen. Je moet het ook relativeren. Maar dat kost wel even, want in het begin stort je hele wereld in. Wat heeft het nog voor een nut allemaal?”

“Inmiddels volg ik het wielrennen wel weer. Als het even kan, kijk ik een hele wedstrijd op de televisie. Ja, dan kan ik ook weer van zo’n koers genieten. Dan zit ik als die oud-wielrenner en coach een wedstrijd te lezen. Ik keek het EK bij de vrouwen op de VAM-berg en in de laatste ronde zag ik hèt ideale moment voor een aanval. ‘Nu gaan’, schreeuwde ik door de huiskamer. Drie tellen later plaatste Mischa Bredewold haar winnende demarrage.”

In het interview in de nieuwe RIDE Magazine gaan Peter Pieters en zijn vrouw Will verder in op de gezondheidssituatie van dochter Amy Pieters, de thuissituatie en hoe het voor hen zelf is om nu weer naar wielrennen te kijken.