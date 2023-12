Raymond Kerckhoffs • vrijdag 8 december 2023 om 12:08

“Amy Pieters kan zich redden, maar ze kan nog niet zelfstandig functioneren”

Interview Op 23 december 2021 kwam Amy Pieters tijdens een training met de nationale baanselectie nabij Calpe ten val. Ze werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis van Alicante gevlogen, waar direct een levensreddende operatie volgde. Maandenlang lag ze in coma. Eigenlijk boekt ze pas sinds januari van dit jaar echte vooruitgang in haar revalidatie.

In het winternummer van RIDE Magazine staat een interview met haar ouders Peter en Will Pieters. Nog altijd werkt Amy in het revalidatiecentrum in Woerden hard aan haar herstel. Ze kan weer goed zelfstandig lopen en zelfs ook een stukje fietsen op een gewone fiets. Nog steeds lukt het haar niet om te spreken en wordt haar functioneren belemmerd, omdat ze problemen heeft met haar korte termijngeheugen. Dat maakt vooralsnog een zelfstandig leven onmogelijk. In de weekenden komt ze thuis bij haar vriend Stefan, waar de twee vlak bij Amy’s ouders al zes jaar wonen.

“Amy is in de afgelopen periode ook naar de bruiloften van Roxane Knetemann en Riejanne Markus geweest. Als je dan de foto’s ziet, dan is ze daar echt aan het glunderen”, vertelt vader Peter. “Het gaat momenteel redelijk met haar. Ze heeft last van afasie (een taalstoornis, als gevolg van een hersenbeschadiging, red.) en ook haar cognitieve gedeelte is aangetast. En ja, het is gewoon lastig.”

“Het is een zware stempel voor iedereen om haar heen. Je moet altijd rekening met haar houden. Dat geeft niet. Je doet dat graag. Maar het vergt best veel. We hebben ook nog twee andere kinderen, die mogen daar niet onder lijden. In het begin waren we dag en nacht met Amy bezig. Maar nu we twee jaar verder zijn beseffen we dat we onze tijd en de aandacht goed moet verdelen. En ook soms aan jezelf moet denken.”

Moeder Will laat ons een filmpje zien waarop Amy zelfstandig fietst, al moet er wel nog iemand naast haar lopen. Het is alweer een sprong voorwaarts tegenover de driewieler waarmee ze eerst fietste. In het motoriek bewegen boekt ze nog altijd vooruitgang. “Je ziet de glimlach op haar gezicht wanneer ze fietst. Daar geniet ze van. Ze is nu aan het oefenen om ook zelfstandig op te staan, wanneer ze zou struikelen. Dat ging in het begin niet, maar dat lukt nu ook al redelijk.”

“Je ziet haar mentaliteit, want ze oefent heel veel. Ook merken we dat ze steeds meer zin krijgt om dingen te ondernemen. Een jaar geleden wilde ze helemaal niks. En ze houdt weer van gezelligheid. Van spelletjes doen, kaartspelen bijvoorbeeld. Met pesten is ze zo fanatiek. En als we samen koffie drinken, dat zit ze heel aandachtig te luisteren. Ze begrijpt alles. Maar ze kan vragen alleen maar met ja en nee beantwoorden. Als ze meer keuzes heeft, wordt het al moeilijker.”

Aan de vooruitgang die Amy boekt, houden haar ouders zich vast. “Maar ze is nog lang niet waar ze wezen moeten”, is Peter realistisch. “Ze kan zich redden, maar ze kan niet zelfstandig functioneren. Als ze weer in haar eentje dingen zou kunnen doen, dan zou er een wereld voor haar opengaan. Ze is nu nog altijd afhankelijk van anderen.”

Nog altijd zijn talrijke wielrenners en andere personen bezig om geld in te zamelen voor Amy Pieters. Talrijke unieke wielerobjecten werden geveild. Zo bracht Remco Evenepoel al snel zijn regenboogtrui in, terwijl Tom Dumoulin een van zijn koersfietsen afstond die uiteindelijk 6000 euro opleverde. Nog altijd is de wielersport bezig om Amy te helpen, omdat iedereen beseft dat die financiële bijdragen nodig zijn om de middelen aan te kunnen schaffen om Amy een goede revalidatie te bieden.

Peter Pieters: “Dat geld hebben we zeker straks nodig wanneer ze in de revalidatiekliniek wordt ontslagen. Dan zou ze bijvoorbeeld terugvallen op slechts een of twee uur in de week logopedie, terwijl ze dat dagelijks nodig heeft om vooruitgang te boeken. Het afgelopen jaar hebben we met het geld van de funding bijvoorbeeld een douche beneden in haar woning kunnen maken, waardoor ze nu in de weekends naar huis kan. Ook hebben we daar een speciale fiets voor haar gekocht. Het betekent veel voor ons dat mensen uit het wielrennen hier nog altijd zo mee bezig zijn.”

Meer informatie over de Amy Pieters Funding: www.amypieters.nl

In het interview in de nieuwe RIDE Magazine gaan Peter Pieters en zijn vrouw Will verder in op de gezondheidssituatie van dochter Amy Pieters, de thuissituatie en hoe het voor hen zelf is om nu weer naar wielrennen te kijken.