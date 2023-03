Strand Hagenes na winst in Olympia’s Tour: “Vanuit waaiers willen we naar de eindzege”

Per Strand Hagenes snelde woensdagmiddag in wind en regen naar winst in de openingstijdrit van Olympia’s Tour. Het 19-jarige Noorse toptalent van Jumbo-Visma etaleerde zijn goede vorm, nadat hij twee weken geleden ook al de beste was in de Ronde van Drenthe. “Vandaag was ik de sterkste, de rest van de week moeten we dat nog maar zien”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

“Het was een zware tijdrit, niet met de beste weersomstandigheden”, lacht Strand Hagenes over de individuele chrono op het TT Circuit in Assen. Hij klokte uiteindelijk een seconde eerder af dan de één jaar jongere Belg Vlad Van Mechelen (Development Team DSM). “Er stond veel wind en door de regen bleef het wegdek nat. Dat maakte het lastiger om bochten te rijden en veranderde ook het pacing plan. De tijdrit was kort, maar krachtig.”

De Noor begint dinsdag als leider aan de tweede etappe, die het peloton voert over de wegen van de vermaarde nationale klassieker Dorpenomloop Drenthe. “We beschouwen deze ronde als afzonderlijke eendagskoersen”, stelt Strand Hagenes. “Het is niet per se de bedoeling om de leiderstrui te verdedigen, maar wel de koers winnen door iemand in een Jumbo-Visma-tenue. Het is niet zo dat ik nu kopman ben. We gaan voor ritzeges en dan zien we wel wat het klassement doet op zondag.”