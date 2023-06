Pepijn Reinderink Nederlands kampioen bij de beloften na hele dag in de aanval

Pepijn Reinderink is de nieuwe Nederlandse kampioen bij de beloften. De 21-jarige Nederlander speelde schijnbaar met de pedalen en was de hele dag zeer actief, om het in de slotronde knap af te maken. Luke Verburg en Jesse Kramer mochten mee op het podium.

Omstreeks de klok van 8.30 uur begonnen de mannelijke beloften behoorlijk vroeg aan hun nationaal kampioenschap. De wedstrijd met start en aankomst in Sittard-Geleen ging over hetzelfde lokale rondje als de mannen, goed voor een totaal van 130 kilometer.

Het NK is de ideale wedstrijd om je in de kijker te rijden bij de betere profteams, maar het viel op dat vooral renners die al een plekje in een gerenommeerde opleidingsploeg bemachtigd hebben, zich toonden. Zo was Pepijn Reinderink (Soudal – Quick-Step Development Team) in de beginfase alvast behoorlijk actief, want hij was de eerste renner van de dag die een kloofje kon slaan.

Hyperactieve Reinderink

Reinderink kwam na de openingsronde van 18,5 kilometer door met een kleine kloof, maar ronde twee zou de ronde van Martijn Rasenberg (ABLOC) en Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions) worden. Die laatste kennen we vooral als crosser, maar Ronhaar maakte ook op de weg al indruk met etappe- en eindwinst in de Flèche du Sud (UCI 2.2).

Een ronde later was de situatie weer volledig anders. Opnieuw voelde Pepijn Reinderink zich geroepen om de boel open te breken. Enzo Leijnse van de opleidingsploeg van Team DSM was attent. Na diens titel tegen de klok van afgelopen woensdag kon Leijnse hier natuurlijk bevrijd koersen. De twee reden bijna een minuut bij elkaar op zeventig kilometer van de streep – de grootste kloof tot dan toe in de wedstrijd.

Ook nu kwam alles weer samen, maar de honger van Reinderink was nog niet gestild. In de laatste vijftig kilometer ging hij er alweer voor de derde keer vandoor, ditmaal samen met Wessel Mouris, Hidde van Veenendaal, Axel van der Tuuk, Jesse Kramer, Loe van Belle, Luke Verburg en Stef Koning. De acht gingen met een halve minuut voorsprong de slotronde in, waarin ze het zouden uitvechten voor de titel.

In de laatste vijftien kilometer maakte Reinderink het na al zijn aanvalswerk ook af. De jonge Nederlander miste de hele rit bijna geen enkele vlucht en kwam solo over de aankomst in Sittard-Geleen. Luke Verburg moest ruim twintig seconden toegeven.