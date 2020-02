UAE Tour stopgezet vanwege coronavirus donderdag 27 februari 2020 om 21:45

De UAE Tour wordt stopgezet vanwege het coronavirus. Dat meldt de Spaanse krant Marca. De laatste twee etappes worden afgelast.

Renners hebben van de autoriteiten te horen gekregen dat zij het hotel niet mogen verlaten. Volgens La Gazzetta dello Sport zouden twee stafleden van UAE Emirates mogelijk besmet zijn. Alle renners en ondersteunend personeel zullen getest worden op het virus.

Team Jumbo-Visma en Chris Froome (die deel uitmaakt van het deelnemersveld) melden de afgelasting op Twitter, al is het nieuws op moment van schrijven nog niet bevestigd door de organisatie.

🇦🇪 #UAEtour We have taken note of the cancellation of the UAE Tour due to the occurence of the coronavirus. We wish all the people involved the very best, awaiting further developments. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) February 27, 2020

It’s a shame that the #UAETour has been cancelled but public health must come first. We are all awaiting testing and will remain at the hotel until further notice. I hope those affected make a speedy recovery and there aren’t any further cases #coronavirus — Chris Froome (@chrisfroome) February 27, 2020

Reports of lock-down at UAE Tour — riders, others in entourage told not to leave hotel rooms — Andrew Hood (@EuroHoody) February 27, 2020

Authorities have asked teams, staff, and media at the UAE Tour to remain in their hotels. Although we are awaiting official confirmation, the race has apparently been cancelled over coronavirus concerns, with individual health checks being conducted now. — CyclingTips (@cyclingtips) February 27, 2020