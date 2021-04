Peloton feliciteert Cavendish massaal: “Wereldklasse gaat niet verloren”

De overwinning van Mark Cavendish in de Ronde van Turkije heeft de nodige reacties opgeleverd. Dat de 35-jarige Brit voor het eerst in drie jaar weer mocht juichen, zorgt voor blije gezichten in het peloton. Huidige en voormalige ploeggenoten, landgenoten en andere renners uit het peloton feliciteren Cavendish op sociale media.

Nummer twee Jasper Philipsen had bijvoorbeeld mooie woorden over. “Ik had graag gewonnen na een geweldige lead-out, maar het is een eer om op het podium staan met deze twee legendes”, zegt hij, geflankeerd door Cavendish en nummer drie André Greipel.

Iljo Keisse is er namens Deceuninck-Quick-Step bij in Turkije. “Cav is terug”, jubelt hij. “Ik heb hem als een overijverige junior zien trainen sinds december. Hij koerst als een gemotiveerde neoprof en elke wedstrijd jaagt hij als een hongerige wolf op die welverdiende zege. Ik ben zo blij voor je.” Nathan Haas denkt dan weer dat wereldklasse nooit verloren gaat. “Ik denk dat de hele wielercommunity wilde dat Cavendish deze zege zou pakken.”

I preferred to win after a great lead out by my teammates. But it’s an honour to stand on the podium with these two legends. Up to the Turkish Riveira tomorrow ☀️🏖 pic.twitter.com/uceq1IwpHT — Jasper Philipsen (@JasperPhilipsen) April 12, 2021

Bam nr16. I’m so proud that I believed in @MarkCavendish the old wolf #TheWolfPack @deceuninck_qst — Patrick Lefevere (@PatLefevere) April 12, 2021

Cav is back! I’ve seen him training like an overexcited junior since December, racing like a hyper motivated neo pro since March. Every race so far chasing that well deserved victory like a hungry wolf! So happy for you mate, enjoy this one, more to come! pic.twitter.com/g4lcQ21azt — Iljo Keisse (@IljoKeisse) April 12, 2021

So happy to see this🙌 @MarkCavendish — Michał Kwiatkowski (@kwiato) April 12, 2021

If it couldn’t be us, I’m very happy it was @MarkCavendish 💪 — Alex Dowsett (@alexdowsett) April 12, 2021

How much will Cav be crying this evening… — Alex Dowsett (@alexdowsett) April 12, 2021

You never loose World class. Just sometimes forget how to access it:)

I think the entire cycling community wanted Cav to get the win:))) — Nathan Haas (@NathanPeterHaas) April 12, 2021

Today I feel like the biggest fan in cycling!! Massive congratulations to an old teammate and friend @MarkCavendish https://t.co/pM6GKfd3wK — Reinardt JvRensburg (@ReinvanRensburg) April 12, 2021

Riders from other teams queuing up to congratulate Cav. Not a dry eye in the house. — Daniel Friebe (@friebos) April 12, 2021

Chapeau aan @PatLefevere om @MarkCavendish nog een contract aan te bieden . Cav met @deceuninck_qst trui aan wint terug na 3 jaar zonder zege !! Klasse . — Jo Planckaert (@plankiejotie) April 12, 2021