Jakobsen viert feest met Cavendish: “Hij heeft hier lang voor gevochten”

Fabio Jakobsen heeft op de tweede dag van de Ronde van Turkije al meteen iets te vieren. De Nederlander van Deceuninck-Quick-Step viel na afloop van de rit naar Konya ploeggenoot en ritwinnaar Mark Cavendish in de armen. “Het is speciaal om terug te zijn en om Mark hier te zien winnen”, reageert Jakobsen in een flashinterview.

“Mark heeft hier heel lang voor gevochten en hij is heel gemotiveerd”, gaat hij verder. “Ik kon zelf niet veel helpen in de sprintvoorbereiding, maar ik zoveel mogelijk gedaan als ik kon. Mark verdient dit en is een grote kampioen.”

Ook op de tweede dag gaat het met Jakobsen over zijn rentree. “Ik probeer het stap voor stap terug te komen. Ik wil eerst een wedstrijd uitrijden en zo mijn vorm opbouwen”, legt hij uit. “Ik denk dat de topvorm van voor mijn val er nog in zit, maar dat kost tijd. In de tussentijd kan ik gasten als Cav en andere ploeggenoten helpen, en dat motiveert mij ook. Het is mooi om weer wielrenner te zijn.”

De Ronde van Turkije duurt nog tot zondag. “Nog een ritzege zou mooi zijn. Het maakt niet uit wie van de ploeg dan wint”, vertelt Jakobsen. “Maar voor mij is het belangrijk om deze ronde uit te rijden.”

