Pello Bilbao grijpt net naast zege: “Samenwerking in peloton was niet optimaal”

Pello Bilbao is de Tour of the Alps met een tweede plaats goed begonnen, maar moest de zege aan de vroege vluchter Geoffrey Bouchard laten. De Spanjaard van Bahrain-Victorious won de sprint van het uitgedunde peloton, vijf seconden nadat Bouchard de streep had overschreden. “De samenwerking in het peloton was niet optimaal”, zegt Bilbao in een videoboodschap op de sociale media van zijn ploeg.

“Op een gegeven moment dachten we dat de koers voorbij was. Bouchard had meer dan twee minuten, maar in de laatste vijftien kilometer kreeg hij het lastig helemaal in zijn eentje. We kwamen dichterbij”, aldus Bilboa, die zijn ploeg slechts door een beperkt aantal ploegen, waaronder INEOS Grenadiers, gesteund zag worden.

“We probeerden in de laatste vijf kilometer vol door te rijden en we kwamen nog in de buurt, tot op enkele tellen”, aldus Bilbao, die als een van de favorieten voor de eindzege in de Tour of the Alps kan rekenen op een sterke ploeg. “We hebben laten zien dat een mooie dingen kunnen laten zien in deze wedstrijd”, zegt hij over Bahrain-Victorious, dat ook Mikel Landa op heeft gesteld.