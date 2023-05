Pedersen ziet veel concurrenten voor het paars: “Evenepoel kan de trui ook winnen”

Mads Pedersen is deze Giro d’Italia de grote favoriet voor het puntenklassement. Wie ziet de Deen van Trek-Segafredo als zijn grootste concurrent voor de maglia ciclamino? “Het wordt moeilijk om te zeggen wie de grootste uitdager wordt, maar ik verwacht een mooie strijd”, zei hij donderdag op een persconferentie.

“Ik denk dat elke sprinter hier heel sterk is en dat er veel tegenstand zal zijn”, legde Pedersen uit. “In de Vuelta van vorig jaar (waar Pedersen de puntentrui won, red.) zagen we veel verschillende sprinters een rit winnen, ik denk dat dat hier ook zo gaat zijn.”

Evenepoel als concurrent?

Het zijn niet alleen de sprinters die Pedersen in de gaten zal houden. “Voor de puntentrui moeten we ook rekening houden met iemand als Remco Evenepoel. Hij kan de trui ook winnen, want als hij veel ritten wint, krijgt hij ook veel punten. Bovendien zijn er veel tijdritten waar hij veel punten kan verdienen.”

Pedersen kende een succesvol, maar ook druk voorjaar. Heeft hij nog wat in het vat voor de Giro? “Ik heb eventjes rust genomen na Roubaix en ben daarna weer beginnen met trainen. Ik denk niet dat ik de tol ga betalen van mijn voorjaar in de Giro. Als ik ergens de rekening gepresenteerd krijg, zal dat later in het seizoen zijn.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten puntenklassement – Puncheurs tegen sprinters

Mollema en Hoole

In de Giro start Pedersen aan de zijde van twee Nederlandse ploeggenoten, Daan Hoole en Bauke Mollema. Voor beide had de Deen wat mooie woorden over. “Bauke is Trek. Hij is hier altijd al, hij is een deel van het team. En hij presteert altijd. Als het team niet presteert, redt Bauke de meubelen met een goed resultaat. Bovendien is hij een goede gast. Soms maken we grapjes dat hij te oud is en zo, maar dan blijkt hij bijvoorbeeld weer maniakaal bezig met aerodynamica. Hij is de vader van het team, maar ook de jonge gast die geïnteresseerd is in alle nieuwe dingen.”

Over Hoole zei Pedersen dat het een ‘groot, groot talent’ is. “Van hem hebben we het beste nog niet gezien. Er komt nog veel meer aan. Hij past heel goed in het team, maar hij is ook voor mij persoonlijk belangrijk. We gebruiken hem in de sprinttrein. Hij is supersterk en heeft een mooie toekomst voor zich.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement – Evenepoel vs Roglic