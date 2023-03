Pedersen erkent meerdere in Kooij: “Verslagen door iemand die sneller was”

Mads Pedersen heeft donderdag niet zijn tweede etappe van Parijs-Nice kunnen winnen. De Deen werd verslagen door Olav Kooij, maar kon leven met die uitslag. “Ik ben vandaag verslagen door iemand die sneller was”, zei hij na afloop voor de camera van Cycling Pro Net.

“Ik ben een beetje teleurgesteld”, begon Pedersen. “Het is altijd mooier om te winnen dan om tweede te worden. Maar Kooij kwam zo snel aan het einde, dat ik geen moment heb gedacht dat ik zou winnen. Chapeau voor hem en zijn snelheid.”

Hoe ging de laatste kilometer? “Het was hectisch. Er was een rotonde en toen we daar doorkwamen was er ‘verkeersmeubilair’. Ik weet eigenlijk niet of ik het zo moet noemen, het was gewoon een obstakel op de weg. Ik verloor Kirsch een beetje. Maar vanaf daar was het behoorlijk rechttoe-rechtaan. Dus geen excuses: ik ben vandaag verslagen door iemand die sneller was.”

