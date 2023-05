Pech zit Thymen Arensman dwars in finale Giro-rit: “Een frustrerende dag”

Thymen Arensman kwam zaterdag als 32ste over de streep in de achtste etappe van de Giro d’Italia en verloor een (kleine) minuut op de meeste klassementsrenners, maar dit kwam niet meteen door mindere benen. De Nederlander kreeg in de finale namelijk af te rekenen met pech.

De achtste etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Fossombrone, eindigde voor Arensman in mineur. “Een frustrerende dag voor mij”, begint de beloftevolle klimmer van INEOS Grenadiers zijn relaas op Instagram. “Ik crashte eerst achterop bij een paar jongens van UAE Emirates. Daarbij heb ik mijn duim en ribben pijn gedaan.”

De crash waar Arensman op alludeert, was duidelijk in beeld. Maar dit was nog niet alles. “Mijn ketting ging er ook nog af op de top van de laatste beklimming. Daardoor verloor ik de aansluiting met de klassementsgroep”, schetst Arensman.

De 23-jarige renner wil echter niet bij de pakken neerzitten. “Gelukkig hebben we nog altijd vijf kaarten om te spelen”, doelt hij op zichzelf en ploeggenoten Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov en Laurens De Plus. Arensman staat nu 19e in het algemeen klassement, op 3:01 van leider Andreas Leknessund.