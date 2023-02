Pech kost Enric Mas veel tijd in Ruta del Sol: “Die dingen gebeuren”

Enric Mas heeft door een mechanisch probleem veel tijdverlies geleden in de Ruta del Sol. De kopman van Movistar zat op de slotklim in de eerste groep achter leider Tadej Pogačar, toen zijn ketting opeens blokkeerde. “Mechanisch falen, dat hoort bij de sport”, reageert Mas in een korte reactie via de ploeg.

“Toch kan ik wel een beetje tevreden zijn, want ik voelde me best wel goed”, aldus Mas. De klimmer had geen antwoord op de demarrage van Pogačar op de Alto de Despiernacaballos en kwam terecht in een groepje met Mikel Landa, Carlos Rodriguez en Santiago Buitrago, tot de pech toesloeg op een beslissend moment. “We wisten dat Tadej in orde was. Hij ging er alleen vandoor en we moeten hem daarvoor feliciteren.”

Uiteindelijk moest Mas met zijn kapotte fiets lang wachten op de volgwagen van Movistar. Na de fietswissel belandde hij bij onder meer Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov en Damiano Caruso. Die groep kwam op 1.39 minuut van Pogačar over de finish; precies een minuut achter de groep met Landa en Rodriguez. “Die dingen gebeuren”, concludeert Mas, die achtste staat in het klassement.

🚴 🇪🇸 | Oei, pech voor Enric Mas in de achtervolgende groep. Dat is wel een heel vervelend moment zeg! 🚵🇪🇸 ##AIOCC 📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/J0W7Hm9oCy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 15, 2023