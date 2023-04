Pech in Luik, revanche in Romandië? Alpecin-Deceuninck start met Quinten Hermans

Quinten Hermans beleefde zondag een teleurstellende editie van Luik-Bastenaken-Luik. De Belg zag zijn kansen op een goed resultaat in rook opgaan door pech in aanloop naar La Redoute. Echt veel tijd om te balen krijgt Hermans alleen niet: de 27-jarige renner is namelijk opgenomen in de selectie van Alpecin-Deceuninck voor de Ronde van Romandië (25-30 april).

Hermans zal deze week ongetwijfeld op jacht gaan naar ritwinst in de Ronde van Romandië. De coureur reed vorig jaar ook de Zwitserse rittenkoers en werd toen twee keer vijfde en één keer zesde in de daguitslag. Hermans kwam in Luik-Bastenaken-Luik als 48ste over de streep, maar reed daarvoor nog naar een negentiende plaats in de Waalse Pijl en een elfde stek in de Brabantse Pijl.

Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Hermans, rekent de komende dagen ook op Tobias Bayer, Kristian Sbaragli, Robert Stannard, de snelle Lionel Taminiaux, Fabio Van Den Bossche en Jason Osborne. Die laatste demonstreerde zondag nog zijn goede benen door mee te zitten in de vroege vlucht van Luik-Bastenaken-Luik.

Intermarché-Circus-Wanty met meerdere opties

Die andere Belgische formatie, Intermarché-Circus-Wanty, heeft inmiddels ook zijn selectie prijsgegeven voor de Ronde van Romandië. Met Rui Costa, Louis Meintjes en Rein Taaramäe als mogelijke speerpunten voor het klassement, heeft de ploeg meerdere ijzers in het vuur. Oud-wereldkampioen Costa won dit jaar al de Trofeo Calvía en de Ronde van Valencia, Meintjes was onlangs nog tweede in de Giro di Sicilia.

Verder is het uitkijken naar de Belgische heuvelspecialist Kobe Goossens, Dion Smith, Lilian Calmejane en Niccolò Bonifazio. Die laatste is de sprinter met dienst. De Italiaan snelde deze maand nog naar een ritoverwinning in de Giro di Sicilia.

