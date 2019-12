Pech blijft Jens Dekker achtervolgen: crosser kampt met gordelroos dinsdag 17 december 2019 om 19:47

Het zit Jens Dekker niet mee: de twintigjarige veldrijder kampt voor de tweede keer in zijn leven met gordelroos. De renner uit Fluitenberg is alweer voorzichtig aan het trainen na een rustperiode, maar het is volgens RTV Drenthe nog onduidelijk of hij dit veldritseizoen nog in actie kan komen.

De voormalig wereldkampioen veldrijden bij de junioren maakte dit jaar weer zijn comeback na hardnekkige ademhalingsproblemen en een gebrekkige energiestofwisseling. Dekker wist ook snel weer zijn eerste overwinning in het veld te boeken, aangezien hij de beloftenversie van de Koppenbergcross op zijn naam wist te schrijven.

De beloftevolle crosser liet in een uitgebreid interview met WielerFlits weten alles te richten op het WK in Dübendorf. “Laat ons zeggen dat ik voor tachtig procent in orde ben. En er wordt aan gewerkt om dat naar de volle honderd te brengen. De progressie die ik de voorbije drie, vier maanden maakte, is wel groot.”

Dekker blijft echter met zijn gezondheid sukkelen, aangezien hij voor de tweede keer is geveld door gordelroos, een ziekte die wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als waterpokken. Dekker had drie weken flinke koorts, maar de Drentenaar is inmiddels weer voorzichtig aan het trainen.

