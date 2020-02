Pavel Sivakov wil definitief naar de Tour de France vrijdag 7 februari 2020 om 12:30

Pavel Sivakov gaat er alles aan doen om de Tourselectie van Team Ineos te halen, zo laat de Russische ronderenner weten aan Cyclingnews. “Het is ontzettend moeilijk om een selectie af te dwingen, maar dat is wel het doel. Waarom zou het niet mogelijk zijn?”, vraagt Sivakov zich af.

Sivakov liet enkele maanden geleden al weten graag de Ronde van Frankrijk te betwisten, maar de 22-jarige klimmer hield ook nog rekening met de Giro d’Italia. Nu gaat hij echter vol voor de Franse ronde. “Ik wil uiteraard ook presteren in het voorjaar, maar de Tour de France is toch echt het hoofddoel. Ik geloof in een selectie, mits ik hard train.”

“Het is ontzettend lastig om je bij Team Ineos in de Tourselectie te fietsen, aangezien bijna alle renners goed genoeg zijn voor het kopmanschap bij een andere ploeg. We hebben ook dit jaar weer een aantal winnaars die zich richten op de Tour”, zo doelt Sivakov op titelverdediger Egan Bernal, Geraint Thomas en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome.

“Ik wil ooit de Tour winnen”

Mocht Sivakov inderdaad een Tourselectie afdwingen, dan zal hij in dienst rijden van Bernal, Thomas en Froome, maar de in Frankrijk opgegroeide renner hoopt ooit zelf met de gele trui te pronken. “Het grote doel is om ooit de Tour te winnen. Maar ik wil eerst nog beter worden als wielrenner en ervaring opdoen in de Tour. Ik ben nog altijd jong en wil het rustig aan doen.”

Sivakov liet vorig seizoen al mooie dingen zien in het tenue van Team Ineos. Zo won hij de Tour of the Alps en de Ronde van Polen en eindigde hij als negende in de Giro d’Italia. Sivakov werd onlangs nog tweede in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, nadat hij in een sprint niet opgewassen bleek tegen Dries Devenyns.